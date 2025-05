Semringah Wajah Ani SBY Bertemu Followersnya di Malang

TEMPO.CO , Jakarta:Ani Yudhoyono tak hanya memiliki kemampuan dalam mengabadikan gambar atau memotret. Dalam urusan menjalin komunikasi dengan para pengikut yang setia menyapa dan berinteraksi dengan mantan ibu negara inipun boleh diberi acungan jempol. Setelah tak lagi menjadi Firs Lady, Ani SBY ini memang lebih leluasa untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat. yang terbaru yang dilakukannya ketika Ani melakukan kopi darat atau pertemuan langsung dengan para pengikutnya di media sosial. Dalam akun Instagramnya, @aniyudhoyono pada Rabu, 15 Oktober 2015 menuliskan.



"Bertemu dengan para sahabat Indonesia Future Society". Kota Batu, Jawa Timur, 14 Oktober 2015. "Meeting friends from Indonesia Future Society". Batu, East Java, 14 October 2015. #IFS #IndonesiaFutureSociety."



Dalam unggahan fotonya tampak Ani bersama SBY kompak mengenakan busana sarimbit atau busana batik seragam coklat sorgan Yogyakarta dipadu celana panjang hitam. Keduanya berfoto dalam keadaan duduk dan berdiri bareng #IFS yang merupakan komunitas followers alias pengikutnya di media sosial ibu negara ini. Dalam kedua foto tersebut tampak ekspresi wajah Ani semringah dikelililngi para pengikutnya yang sebagian merupakan kalangan berusia muda.



Sontak, unggahan foto ini mendapat komentar dan tanggapan seperti akun @junaedi_reyhan, "Semoga Pak SBY dan Bu ANY selalu sehat...amin. senang bisa jumpa menjalin silaturahmi."



"Keindahan keluarga..tergambar indah dari keluarga Bp dan Ibu yang terlihat saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab.." tulis akun @subakdiono.



"Pak SBY dan Bu ANY, masih idola dan favorit saya," tulis akun @izmy_mommykiran.



HADRIANI P.