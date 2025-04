Semua Orang Berbakat Kaya Raya, Asalkan Tahu Pantangannya

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Namun tidak semua orang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Memang, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu memprediksikan masa depan.



Namun milyarder Steve Siebold yang juga penulis buku How Rich People Think percaya kegagalan banyak orang meraih kehidupan sejahtera lantaran tak menaati sejumlah pantangan. Sejumlah penasehat kuangan pun membeberkan hal serupa. Berikut di antaranya:



Kerja cermat bukan kerja keras



Saat sekolah, kita belajar untuk bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan. Namun, seorang penasihat keuangan ternama, Ric Edelman berkata, “Itu hanya isapan jempol belaka.” Edelman menuturkan jika seseorang hanya mampu bekerja keras, namun tidak bekerja dengan cermat, dia tidak akan menjadi orang kaya.



"Untuk memperkaya diri, Anda harus dapat bekerja keras serta cermat. Salah satu cara kerja cermat ialah dengan menginvestasikan uang Anda sebagai dana pension atau hal lain dimana uang yang disisihkan juga dapat berkembang menjadi uang lagi.” ujar Edelman.



Terlalu fokus menabung, lupa menghasilkan



Tingkatkan penghasilan Anda, bukan hanya tabungan. Menabung memang sangat krusial sifatnya, namun jangan hanya terfokus pada satu hal yang membuat Anda lupa. Boleh saja rajin menabung, tapi Anda juga harus semakin giat untuk meningkatkan penghasilan Anda.



“Kebanyakan orang terlalu fokus menabung dan memilih hidup seadanya, mereka justru melewatkan kesempatan besar. Fokus pada cara bagaimana Anda dapat meningkatkan penghasilan.” ujar Siebold. Kebanyakan jutawan berhasil menggandakan penghasilannya dengan pekerjaan tambahan, melakukan hobi yang menghasilkan uang dan cara lain serta menerapkan pola hidup sederhana, tak lupa juga menabung.



Jangan boros



Gaji yang besar bukan alasan untuk Anda meningkatkan gaya hidup. Seorang jutawan dan pengusaha, Grant Cardone mengatakan d bahkan tidak tertarik membeli jam atau mobil mewah meskipun bisnis dan investasi yang saya jalankan berkembang pesat. Saya bahkan masih menggunakan Toyota Camry saat diri saya menjadi jutawan baru. Ketahui apa yang Anda butuhkan, jadikan itu prioritas, jangan menuruti apa yang Anda inginkan,” kata seorang jutawan dan pengusaha, Grant Cardone.



Jangan cepat merasa puas

Bermodalkan gaji bulanan saja tentu tidak akan cukup. Jangan cepat merasa puas.



“Kenali bakat Anda. Manfaatkan! Bekerja untuk orang lain tidak akan menjadikan dirimu kaya. Coba kerja sampingan. Menulis, mengajar, apapun bakat yang Anda miliki.” jelas Siebold.



Mulai investasi



Salah satu cara yang dianggap cukup efektif untuk meningkatkan penghasilan Anda ialah dengan berinvestasi. Semakin cepat Anda mulai berinvestasi makan akan semakin baik.



“Rata-rata, jutawan akan menginvestasikan penghasilannya sebesar 20 persen per tahun. Mereka menganggap bahwa kekayaan yang dimiliki tidak diukur berdasarkan berapa banyak yang dapat mereka hasilkan selama satu tahun, melainkan keuntungan jangka panjang.” jelas Ramit Sethi melalui ulasannya dalam I Will Teach You to Be Rich.



Tidak perlu menjadi ahli dalam mengurus masalah keuangan atau menggunakan jargon ekonomi yang terdengar wah saat memulai berinvestasi. Tidak perlu juga berasal dari keluarga kaya atau harus memiliki gaji puluhan juta untuk mulai berinvestasi.



Mulai dengan menginvestasikan dana pension Anda sedikit demi sedikit. Hasilnya memang tidak akan terlihat dalam satu atau dua tahun kedepan, namun akan terlihat saat hari tua Anda.



Berani bermimpi



Ingin cepat sukses? Ingin cepat kaya? Mulailah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan saat ini – dengan kata lain, tentukan apa yang menjadi cita-cita Anda.



Banyak orang yang salah langkah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh orang lain, misal orang tua.



“Saat Anda menjalani apa yang menjadi kehendak orang lain, seperti orang tua, Anda merasa setengah hati untuk mengerjakannya. Performa Anda akan tergambar jelas saat bekerja. Jika demikian, Anda mungkin akan merasa seperti menjalani dua kehidupan berbeda, berjuang setengah mati untuk urusan finansial, sesederhana tidak memiliki gairah untuk mewujudkan impian Anda.” jelas seorang jutawan yang menghabiskan waktu selama lima tahun untuk menemukan impiannya, Thomas Corley.



Diam di tempat



Takut melakukan hal baru membuat Anda tidak akan pernah kaya. Umumnya, para jutawan menemukan kenyamanan justru saat melakukan hal-hal baru.



“Calon orang kaya, calon orang sukses ialah mereka-mereka yang tak pernah puas. Selalu penasaran untuk melakukan hal baru, pergi ke tempat yang tidak mereka ketahui sama sekali dan mulai belajar dari nol.” ungkap Siebold.



Punya tujuan hidup



Proses menjadi orang sukses dan kaya mungkin terdengar mudah dan menyenangkan. Ingin membeli rumah? Pelesir ke luar negeri? Liburan setidaknya satu bulan sekali? Menikmati masa pension dengan nyaman? Tidak ada salahnya untuk menuliskan itu semua pada buku harian Anda. Untuk menjadi kaya tidaklah mudah, butuh komitmen tinggi, fokus, keberanian, pengetahuan, pengalaman dan banyak usaha lainnya yang hanya dapat Anda lakukan jika Anda tahu apa tujuan hidup Anda.



Menabung



Ingin kaya? Tabung dulu baru belanja. “Kebanyakan orang justru terbalik, belanja dahulu baru menabung, itulah yang menyebabkan seseorang tidak bisa kaya. Jika semua kebutuhan hidup Anda sudah terpenuhi, termasuk tabungan, barulah Anda menghamburkan sisa uangnya. Ingat, kewajiban menabung bukan berarti menyiksa diri Anda untuk hidup pas-pas-an.” ujar David Bach dalam ulasannya The Automatic Millionaire.



Percaya, yakin

“Salah satu ciri orang yang tidak akan kaya adalah orang-orang yang meremehkan dirinya sendiri.” Percaya dan yakin pada kemampuan diri Anda. Tanamkan stigma ‘Dia bisa kaya mengapa saya tidak?’ dari sekarang.







INDEPENDENT UK | ESKANISA RAMADIANI