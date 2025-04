Sepatu Kets Putih Jadi Favorit Pesohor Dunia, Sudah Punya?

TEMPO.CO, Jakarta -Sepatu kets putih sepertinya menjadi sepatu resmi 2017. Mulai dari olahragawan hingga selebriti kerap memilih sepatu kets putih menemani mereka menghadiri banyak acara-acara bergengsi.



Berikut deretan sepatu kets putih yang wajib Anda miliki.



Adidas Stan Smith Originals

Tidak mengherankan jika sepatu putih rancangan Adidas laku dipasaran, mengingat bahannya yang lentur, nyaman digunakan dan terlihat sangat modis. Mengambil nama seorang petenis dunia, Stan Smith, perusahaan sepatu yang sudah lalu lalang sejak tahun 70-an tersebut mulai mengalami peningkatan setelah menggunakan pesepak bola profesional, David Beckham sebagai brand ambassador – duta kampanye.



Reebok Club C 85

Reebok Club C 85 merupakan salah satu koleksi terbaru Reebok Classic yang menggaet model Gigi Hadid sebagai brand ambassador-nya. Melalui video eksklusif terbaru, Gigi menjawab berbagai pertanyaan seputar koleksi musim semi/panas 2017 Reebook Classic. Jika dibandingkan dengan Adidas Stan Smith, Reebok Club C 85 terlihat lebih antik.



Vans’ Classic Slip-On

California, retro dan skateboard menjadi ciri khas sepatu-sepatu Vans’. Dengan merogoh kocek sebesar $50 atau setara dengan 600 ribu rupiah, Anda tidak perlu lagi repot mengikat tali sepatu. Vans’ Classic Slip-On juga sangat pas dipadukan dengan celana pendek dan polo shirt.



NikeLab Air Sock Racer Ultra Flyknit

Sepatu yang dibanderol seharga $140 atau setara dengan 2 juta rupiah ini memiliki lubang-lubang udara yang membuat kaki Anda ikut bernapas selama beraktivitas. Kini bau kaki tidak lagi menghantui Anda.



Common Projects Original Achilles Leather Sneakers

Mencari sepatu dengan desain seperti perahu sehingga membuat kaki Anda terlihat lebih besar namun tetap modis? Common Projects Original Achilles Leather Sneakers seharga $410 atau setara dengan lima juta rupiah dapat menjadi pilihan ideal.



Rag & Bone Standard Issue High Top

Hampir semua remaja di Amerika dengan bangga mengenakan sepatu satu ini, bagaimana dengan Anda? Tidak terlalu suka memakai sepatu di atas mata kaki? Rag & Bone juga menyediakan versi di bawah mata kaki. Sepatu serbaguna yang dapat digunakan untuk acara resmi maupun santai tersebut dapat Anda pesan melalui situs resmi Rag & Bone, rag-bone.com dengan merogoh kocek sebesar $250 atau setara tiga juta rupiah.



Vans C&L Era 59

Satu lagi dari Vans, sepatu kets putih dengan sentuhan unik pada bagian dalam (alas) sepatu membuat banyak remaja senang memadukannya dengan celana chinos – celana 100% katun. Sepatu seharga $55 tersebut juga sangat cocok digunakan sepanjang musim panas maupun semi.



Golden Goose Deluxe Brand Superstar Distressed Sneakers

Berasal dari Italy, sepatu kets putih merek Golden Goose ini memang tidak murah. Untuk dapat merasakan kenyamanan sepatu tersebut, Anda wajib merogoh kocek sebesar $575 atau setara dengan tujuh juta rupiah.



Puma by Rihanna Creeper White Leather

Sepatu kets putih dengan sol cukup tebal namun tidak terlihat aneh lengkap dengan garis hitam khas Puma dan lidah sepatu berwarna emas khas Rihanna tersebut dapat Anda pesan melalui situs resmi puma, puma.com, seharga $150 atau setara dengan dua juta rupiah.





MEN’S JOURNAL | ESKANISA RAMADIANI