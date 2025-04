TEMPO.CO, Jakarta - Daya tarik Facebook sebagai media sosial nampaknya kian besar. Sebanyak 1,28 miliar orang menggunakan Facebook setiap hari sepanjang kuartal pertama 2017.



Juru Bicara Facebook Vanessa Chan mengatakan angka ini naik 18 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 1,94 miliar atau naik 17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



“Kami baru saja menemukan bahwa lebih dari 100 juta orang di Facebook merupakan anggota dari group yang memiliki makna yang sangat penting seperti grup orangtua dan group dukungan untuk penyakit langka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 5 Mei 2017.



Chan menuturkan demi membangun komunitas yang dapat merasa lebih aman, pihaknya meluncurkan Bantuan Komunitas (Community Help). Ini merupakan sebuah perangkat yang memungkinkan orang-orang untuk memberikan dan mendapatkan hal-hal yang mereka suka, seperti makanan, tempat pengungsian maupun transportasi setelah terjadinya bencana alam.



Guna meningkatkan performa, Facebook juga berencana merekrut 3.000 orang orang tambahan sebagai tim operasional.



Selain pertumbuhan jumlah pengguna, Facebook juga menikmati sejumlah keunggulan. Beberapa pencapaian pada kuartal I 2017 antara lain:



200 juta pengguna aktif Instagram Stories

175 juta pengguna aktif harian WhatsApp Status

1,2 miliar pengguna Messenger per bulan

70 juta bisnis menggunakan Facebook Pages per bulan



