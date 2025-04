Siap-siap, Film Animasi dari Studio Ghibli Bakal Menyerbu Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira untuk para penggemar Studio Ghibli di Indonesia. The World Of Ghibli akan hadir di Jakarta. Para penikmat film animasi Jepang ini dapat menonton karya-karya Studio Ghibli di bioskop-bioskop seluruh Indonesia.



Salah satu acara terbesar di Asia Tenggara ini dipersembahkan oleh Kaninga Pictures, Marubeni Indonesia dan Hakuhodo DY Media Partners.“Kami merasa sangat bangga dipercaya oleh Studio Ghibli untuk menggelar The World of Ghibli Jakarta. Acara sejenis ini belum pernah diadakan di Asia Tenggara sebelumnya dan ini adalah kesempata yang sangat besar,” ujar Willawati, CEO Kaninga Pictures dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 5 Juni 2017.



Willawati menjelaskan dengan adanya acara ini, pelaku industri kreatif Indonesia dapat berkolaborasi sekaligus berbagi ilmu pengetahuan secara langsung dengan studio animasi pemenang Academy Awards tersebut. Beberapa pelaku kreatif Indonesia yang berpartisipasi dalam acara ini adalah Sherina Sinna Munaf dan Muhammad Bisri Mustofa.



Acara yang sudah dipersiapkan sejak pertengahan 2016 ini terdiri atas tiga fase besar. Fase pertama dan fase ketiga memiliki konsep setupa dimana setiap bulannya akan diputar satu film Studio Ghibli di bioskop-bioskop di Indonesia. Untuk fase pertama sudah dilangsungkan sejak April lalu dan berakhir pada September mendatang. Sedangkan, fase ketiga akan dilaksanakan pada Oktober 2017 hingga Maret 2018.



Yang menarik dari acara ini adalah fase kedua. Di fase ini The World of Ghibli akan mengadakan pameran yang menampilkan wujud nyata dari lokasi, benda dan karakter dalam film-film yang mereka buat.



Film-film yang dapat dinikmati pengunjung saat pameran ini di antaranya My Neighbor Totoro, Spirited Away, Princess Mononoke, dan Ponyo on the Cliff by the Sea. Bukan hanya itu, dalam pameran ini pengunjung dapat melihat langsung sejarah Studio Ghibli serta proses produksi film-flim Ghibli dilengkapi materi-materi asli seperti concept art, storyboard, hingga poster saat pertama kali film diluncurkan.



Direktur Eksekutif Studio Ghibli Toshio Suzuki mengatakan sambutan hangat para penggemar Ghibli saat ia menghadiri penayangan terbatas Spirited Away pada Agustus 2016 lalu merupakan alasan The World Of Ghibli Jakarta dihadirkan. “Sebelum saya datang ke sini tahun lalu, saya tidak tahu banyak mengenai Indonesia, sehingga saya sangat terkejut ketika mendapatkan sambutan yang meriah dari penggemar Studio Ghibli di sini,” ujarnya.



Juli mendatang, The World of Ghibli Jakarta akan menayangkan film Ponyo on the Cliff by the Sea yang akan ditayangkan tanggal 1 hingga 7 Juli 2017. Untuk menonton film ini, penonton dapat membeli tiket di situs resmi The World of Ghibli Jakarta, www.worldofghibli.id.



AMMY HETHARIA