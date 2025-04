Simak Debut Putri Sylvester Stallone di London Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Minggu, 19 Februari 2017 menjadi momen bahagia keluarga Sylvester Stallone. Istri dan putri sulung Sylvester Stalone, Jennifer Flavin Stallone dan Sophia duduk d barisan depan fashion show Topshop Unique untuk melihat debut adik Sophia, Sistine di catwalk.



Jennifer Flavin Stallone sangat bersemangat melihat putrinya. “Dia punya kaki yang indah," kata Jennifer. "Dia juga alami secara keseluruhan karena aku tidak bisa berjalan sebagai model. Aku juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan kemampuan itu. Yang pasti bukan dari Sylvester atau aku."



Artikel terkait New York Fashion Week:

Muslimah Somalia-Amerika Halima Aden Jadi Model Kanye West

Penyintas Kanker Payudara Melenggang di Panggung NYFW 2017

Anniesa Hasibuan Protes Kebijakan Donald Trump di NYFW 2017



Jennifer Flavin Stalone adalah mantan model sehingga dia tahu betul apa yang diperlukan di industri fashion. Menurut Jennifer, Sistine sudah mengenal dunia fashion sejak masih kecil dan terobsesi olehnya. “Dia (Sistine) selalu bilang, ‘aku akan berjalan di atas catwalk bukan untuk apapun. Sebab aku sangat menyukainya, tak peduli apakah bakal terkenal atau tidak'," ujar Jennifer menirukan ucapan Sistine.



Singkatnya, Jennifer melanjutkan, putrinya Sistine menyukai semua aspek fashion, mulai belajar dari desainer, penata rambut, dan makeup artist. Tidak seperti adiknya, meski pernah menjajal dunia fashion, Sophia Stallone lebih senang membaca buku.



"Waktu di Italia, aku terlibat dalam pengambilan gambar iklan kacamata Dolce & Gabbana," kata Sophia. "Saat itu adalah tahun kedua kuliah. Tapi aku suka kuliah, aku benar-benar benar-benar bersemangat untuk belajar."



Sistine Stallone memperagakan mini dress berwarna ungu pastel bermotif bunga dan heels putih. Tampak depan gaun tersebut terlihat sederhana, namun bagian belakangnya terbuka sehingga menonjolkan punggung Sistine.



Koleksi ready to wear untuk musim gugur 2017 dari Topshop Unique mengangkat konsep high-low, dengan banyak pilihan yang diinginkan. Diantaranya, sweater old school dipasangkan dengan rok rajut bergaris dengan aksen ruffle, atasan high neck dengan gaun floral santai, sweater rajut oversized, dan slipdress.



WWD | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Supaya Perhiasan Emas Kembali Kinclong

10 Perasaan yang Bisa Merusak Hidup Anda

Bingung Mencari Nama buat Anak? Berikut Ini Kiatnya