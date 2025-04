TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru besutan Marvel, Guardians of the Galaxy: Vol. 2, bekerja sama dengan camilan ikonik Doritos membuat kemasan yang dilengkapi dengan lubang konektor sehingga dapat memutar soundtrack film dengan cara menyambungkan kabel headphones.



Kemasan Doritos tersebut akan dilengkapi dengan lubang konektor dan panel kontrol sehingga mempermudah Anda memilih soundtrack film Guardians of the Galaxy: Vol. 2 yang ingin didengar.



Menariknya, kemasan baru Doritos tersebut dapat diisi ulang dayanya. Dengan demikian, Anda dapat menyimpan kemasan kosong untuk mendengarkan soundtrack Guardians of the Galaxy: Vol. 2 berulang kali.



Doritos dengan kemasan spesial tersebut dapat Anda miliki mulai 28 April 2017 melalui situs jual-beli Amazon.



Film Guardians of the Galaxy: Vol. 2 masih menampilkan sosok Star-Lord yang diperankan aktor bertubuh kekar Chris Pratt, Zoe Saldana sebagai alien bernama Gamora, serta Vin Diesel sebagai pengisi suara karakter Rocket dan Baby Groot.



Michael Rooker yang berperan sebagai Yondu serta Nebula yang diperankan aktris berambut merah Karen Gillan masih bergabung dalam seri kedua Guardians of the Galaxy tersebut. Nama baru, seperti Pom Klementieff dan Kurt Russell, juga ikut memeriahkan film Guardians of the Galaxy: Vol. 2.



INDEPENDENT UK | ESKANISA RAMADIANI