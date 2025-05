TEMPO.CO, Jakarta - Siapa sangka hanya karena sering menghabiskan waktu bersama di restoran, terciptalah sebuah buku berjudul Foodie and The City. Buku yang ditulis oleh Nadia Mulya, Joy Roesma dan Vania Wibisono ini membahas semua tentang dunia kuliner.



"Saat ini bicara mengenai kuliner memang enggak bisa dipisahkan sama gaya hidup," ungkap Nadia Mulya saat jumpa pers peluncuran buku ketiganya di Bunga Rampai, Jakarta, Rabu, 2 September 2015.



Makanan yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar manusia, saat ini juga menjadi kebutuhan gaya hidup terutama bagi sebagian para pengguna sosial media.



Buku yang memiliki 10 bab ini menawarkan cerita seputar gaya hidup yang berkaitan dengan makanan. Berawal dari tipe-tipe pecinta kuliner yang mereka bagi menjadi beberapa tipe mulai dari tipe The Scout Foodie, The Buzz Foodie, The Value Foodie, The Quality Foodie dan The Fusion Foodie hingga mengulas daftar restoran menarik yang wajib dikunjungi para pecinta kuliner.



Buku yang dikemas dengan bahasa yang ringan, sedikit menyentil dan kadang bernada nakal ini juga menawarkan tiga resep makanan tematik pada bab 3 sampai bab 9. Di sini dijelaskan mulai dari resep makanan untuk anak-anak, resep makanan untuk mengesankan mertua, hingga resep-resep makanan untuk meningkatkan gairah bercinta.



"Ke-21 resep yang kita buat disini dibuat berdasarkan tingkatannya mulai dari beginner, intermediate, hingga tingkat advanced," ungkap Nadia.



Foodie And The City mengulas cerita-cerita unik seputar wisata kuliner yang dilakukan oleh Nadia, Joy dan Vania. Selain diajak unjuk menjelajah rasa bersama ketiganya, dalam buku ini terselip pula cerita perselingkuhan yang berawal dari makanan.



Foodie And The City ini tak hanya pas dibaca untuk para pemburu makanan tapi juga untuk para pembisnis kafe atau restoran hingga pemerhati gaya hidup. Diluncurkan Rabu, 2 September 2015, Foodie And The City dibanderol dengan harga Rp 148 ribu.



DINI TEJA