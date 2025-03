Suka Minum Suplemen untuk Tambah Stamina selama Ramadan? Pilihan Alami Lebih Sehat

Vitamin C

Suplemen vitamin C diklaim bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Banyak orang minum suplemen vitamin C untuk menangkal virus flu. Namun, minum suplemen vitamin C melebihi 200 persen dari nilai kebutuhan harian berisiko menyebabkan batu ginjal dan masalah pencernaan. Andrews menyarankan jeruk, stroberi, paprika, dan brokoli sebagai pilihan untuk mendapatkan asupan vitamin C secara alami dan seimbang.