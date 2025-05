TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setiap orang punya komedo pada wajahnya. Area yang paling riskan menjadi tempat bersembunyi komedo adalah hidung, pipi, dan dagu. Komedo muncul karena pori-pori kulit tersumbat kotoran serta sebum yang berlebihan, terutama pada masa pubertas. Selain itu, perubahan hormon menyebabkan komedo.



Membersihkan komedo pada umumnya tidak menyakitkan. Namun bisa membikin kita kesakitan jika sudah menjadi jerawat. Sebum yang sejatinya membantu menjaga kulit tetap lembut dan lentur juga bisa menjadi “bahan” pemicu komedo. Sebab, sebum yang berlebihan akan menutupi pori-pori kemudian menjadi komedo dan whitehead atau komedo yang tertutup oleh kulit mati akan bermunculan.



Meski sulit menghindari munculnya komedo, Anda dapat melakukan beberapa langkah pencegahan agar tidak semakin mengganggu penampilan. Berikut ini rinciannya.



1. Mengganti sarung bantal

Pastikan mengganti sarung bantal setiap pekan, terutama bagi Anda yang memiliki kulit berminyak. Minyak dari kulit dapat berkontribusi untuk menarik kotoran dari sarung bantal yang kotor. Bonus tambahan dari mengganti sarung bantal secara teratur adalah mencegah rambut rontok.



2. Membersihkan wajah

Gunakan formula yang sangat lembut saat memilih pembersih muka. Pembersih yang mengklaim mencerahkan kulit justru terlalu keras untuk kulit wajah sensitif dan bisa membuat kulit kering.



3. Make up

Gunakan make up seminimal mungkin. Alih-alih menutupi noda hitam di wajah, make up justru membuat komedo semakin tersumbat. Make up yang ringan membantu kulit wajah tetap bernapas. Jangan lupa membersihkan riasan wajah sebelum tidur.



4. Hindari menggaruk

Menggaruk komedo bukanlah ide yang baik untuk menghilangkannya. Cara ini justru akan menimbulkan masalah baru, seperti meninggalkan bekas luka pada wajah.



5. Melembapkan

Penggunaan pelembap bisa menjadi ide yang sangat buruk, terutama untuk yang memiliki minyak berlebih pada kulit. Namun memakai pelembap setelah mencuci muka sangat penting, baik untuk kulit berminyak maupun kering. Sebab, pelembap berfungsi mengembalikan keseimbangan pH alami kulit. Pastikan menggunakan gel atau pelembap berbasis air untuk melawan minyak di wajah.



