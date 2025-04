Tak Hanya Membakar Gairah, Berciuman Juga Bikin Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Ciuman menjadi cara unik untuk mengungkapkan dan menerima cinta serta kasih sayang. Andrea Demirjian, Penulis buku Kissing: Everything You Ever Wanted to Know about One of Life’s Sweetest Pleasures mengungkapkan ciuman yang dilakukan dua orang dengan sepenuh hati, dapat menggerakan hati dan semangat.



Selain itu, menurut dia, ciuman juga memberikan pengaruh luar biasa bagi kesehatan. Ciuman setidaknya satu hari sekali dapat menjauhkan Anda dari berbagai penyakit,” ujar Demirjian. Dia pun membeberkan apa saja manfaat berciuman bagi kesehatan tubuh.



Menurukan tekanan darah

Demirjan menjelaskan, ciuman yang dilakukan dengan penuh gairah dan semangat mempercepat detak jantung sehingga tekanan darah dapat turun secara signifikan. "Saat berciuman, pembuluh darah melebar, sehingga darah dapat mengalir ke semua organ vital secara lancar,” ujar Demirjian.



Mengobati kram dan sakit kepala

Sesi berciuman yang cukup lama dan intens akan membuka lebar pembuluh darah Anda sehingga darah yang mengalir ke otak dan perut lebih lancar. “Ciuman sangat ideal dilakukan terutama saat Anda mengalami sakit kepala dan kram perut selama menstruasi,” ujar Demirjian.



Mengurangi risiko gigi berlubang

Menurut Demirijan, saat berciuman, kedua mulut menghasilkan lebih banyak air liur. Mekanisme inilah yang nantinya akan menghilangkan plak di mulut yang menyebabkan gigi berlubang.



Meningkatkan hormon senang

“Jika Anda merasa stres atau tertekan, ciuman menjadi obat mujarab yang Anda butuhkan…. agar merasa jauh lebih baik. Ciuman akan membuat pikiran Anda relaks…. senyawa seperti serotonin, dopamine, oxytocin dapat menghasilkan hormon senang – sama seperti saat Anda berolahraga,” ujar Demirjian.



Membakar lemak

Ciuman dan hubungan seks yang dilakukan dengan sangat bersemangat dapat membakar 8 hingga 16 kalori. "Keduanya harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, namun bukan berarti Anda harus melakukan ciuman atau hubungan seks selama 10 jam untuk membakar lemak lebih banyak,” ujar Demirjian.



Meningkatkan sistem imun tubuh

Peneliti asal Jerman menemukan bahwa laki-laki yang mendapatkan ciuman sebelum pergi ke kantor dari istrinya lebih bersemangat menghasilkan uang. “Jika ia pergi meninggalkan rumah dengan perasaan senang, secara otomatis ia akan lebih produktif karena tidak merasa stres, tertekan sehingga lebih bersemangat dalam mencari nafkah,” jelas Demirjian.



Memerangi kerutan di wajah

Menurut Demirjian, ciuman yang dalam dapat melatih otot leher dan rahang, dua spot (area) yang selalu dikhawatirkan berkerut. “Kebanyakan otot wajah berada di mulut, saat berciuman, otot-otot tersebut menegang dan terbentuk,” kata Demirjian. Walhasil, dengan otot-otot yang terlatih itu, kerutan enggan menghampiri. Anda pun terlihat lebih muda.



Ciuman dapat menjadi tolak ukur kompatibilitas hubungan seksual

Terkadang, saat melakukan ciuman untuk pertama kalinya, kebanyakan orang merasa canggung, gugup bahkan malu. "Di saat itu lah Anda harus dapat menilai apakah pasangan Anda berkualitas atau tidak sebelum akhirnya melakukan hubungan seksual,” jelas Demirjian.



CNN | ESKANISA RAMADIANI