Tak Sempat Kuliah, Gajinya Belasan Ribu Dolar! Semua dari Game

TEMPO.CO, Jakarta - Monica Carolina, atau yang karib disapa Nixia dalam dunia gaming, mampu menghasilkan uang hingga 12.000 dolar AS (setara Rp159 juta) per tiga bulan, di luar pendapatannya dari sumber-sumber lain.



“Kalau dari sponsor, Nixia bisa mendapatkan 8.000 hingga 12.000 dolar AS setiap tiga bulan, belum lagi kalau menang turnamen atau ada proyek-proyek lain serta endorsement,” kata pendiri tim gaming NXA-Ladies dan CEO Nixiagamer.com itu.



Nixia menceritakan dirinya menyukai game sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah tamat sekolah menengah atas, ia terus fokus menggeluti bidang ini mulai dari mengulas komponen komputer gaming hingga mengikuti turnamen berskala besar.



“Kalau pendidikan, aku enggak sempat kuliah, tamat SMA, langsung terjun ke turnamen-turnamen game, jadi belum ada kepikiran kuliah dulu, keenakan di dunia game dan IT,” kata perempuan 25 tahun itu.



Karirnya semakin cemerlang sejak 2009 dengan memenangkan turnamen gaming nasional dan internasional, di antaranya juara satu Guitar Hero Tournament di Hotgame FKI serta juara satu Guitar Hero Exhibition di iBox JCC.



Hingga kini, Nixia telah meraih setidaknya 26 penghargaan secara individu yang tidak membuatnya berpuas diri dan akan terus mengembangkan potensi diri.



Di tahun 2011, ia melebarkan sayap dengan membentuk tim gaming NXA-Ladies beranggotakan lima perempuan. Beberapa sponsor besar seperti NVIDIA, MSi dan Corsair pun mulai melirik mereka untuk bekerjasama.



“Kegiatannya, awalnya kami ikut banyak sekali kompetisi mulai dari yang kecil sampai besar, lalu tahun 2012 kami mulai mencatatkan prestasi, dan terus mengikuti kompetisi-kompetisi yang fokus pada skala besar. Tahun 2013 kami mulai disponsori vendor,” tuturnya.



Melalui tim ini, Nixia berharap bisa merangkul lebih banyak gamer-gamer perempuan di Indonesia yang selama ini kemampuannya kurang terekspos.



“Gamer cewek itu sebenarnya banyak banget, tetapi kebanyakan malu-malu dan tidak terekspos, akhirnya enggak kelihatan. Nah makanya Nixian bikin tim NXA ini untuk merangkul cewek-cewek gamer yang punya skill dan kami fasilitasi dengan beragam fasilitas gaming, dan bisa kami gaji juga,” ucapnya.



Apalagi, kata dia, dunia gaming di Tanah Air sudah semakin berkembang, baik dari segi kemampuan gamer hingga kompetisi yang diselenggarakan.



“Dunia game di Indonesia, sekarang semakin maju dan banyak kompetisi. Hadiah yang ditawarkan juga semakin besar, sponsor makin banyak juga, senang sekali rasanya. Contohnya di game Dota 2, sehingga NXA punya divisi khusus Dota 2, semua perempuan,” demikian Nixia.



