Taklukkan Pria, Wanita Cantik Ini Bergaji Ratusan Miliar

TEMPO.CO , New York: - Wanita tak selalu di bawah pria. Terkadang wanita mampu mengungguli pria, termasuk dalam sisi kesejahteraan. Banyak pebisnis wanita yang pendapatannya di atas kaum adam.



Tengok saja 10 chief executive officer wanita ini yang mendapatkan gaji tinggi di atas yang diterima CEO pria. Berdasarkan data yang dirilis perusahaan konsultan, Equilar dan The Associated Press, tahun lalu, rata-rata gaji CEO perempuan ini naik 21 persen menjadi US$ 15,9 juta (Rp 210,20 miliar) dari tahun lalu. Bandingan dengan fulus yang diterima CEO pria, justru turun 0,8 persen menjadi US$ 10,4 juta (Rp 137,5 miliar).



Marissa Mayer, bos Yahoo! merupakan CEO yang mendapat gaji paling tinggi yakni sebesar US$ 42,1 juta (Rp 556,6 miliar). Tangan dingin Mayer mampu membuat Yahoo! semakin bersinar.



Saham perusahaan teknologi ini melonjak 177 persen di bursa saham New York setelah Mayer dibajak dari Google pada Juli 2012. Saham Yahoo! juga melonjak 76 persen di bursa Nasdaq. Tahun lalu, pendapatan Yahoo! melonjak US$ 9,5 miliar setelah melepas sebagian saham ke raksasa e-commerce Cina, Alibaba.



Posisi kedua dipegang Carol Meyrowitz, CEO TJX Companies, perusahaan ritel asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Massacuset. Gaji Meyrowitz melonjak 13 persen menjadi US$ 23,3 juta. Meyrowitz menjadi bos TJX Companies sejak Januari 2007. TJX merupakan induk usaha T.J. Maxx, Marshalls dan beberapa perusahaan ritel lain.



Posisi ketiga adalah Margaret Whitman. Bos Hewlett Packard ini mendapat gaji sebesar US$ 19,6 juta melonjak 11 persen dari tahun lalu. Posisi selanjutnya CEO PepsiCo dengan gaji US$ 19,1 juta melonjak 45 persen dari tahun lalu.



CEO Wanita dengan gaji tertinggi berikutnya adalah Phebe Novakovic. Bos General Dynamics ini mendapatkan fulus sebesar US$ 19 juta atau naik tipis satu persen dari tahun lalu.



Posisi berikutnya adalah Virginia Rometty, bos perusahaan teknologi IBM. Gaji Rometty tercatat melonjak 28 persen menjadi US$ 17,9 juta. Meskipun penjualan dan keuntungan IBM tergerus, Rometty mendapat bonus sebesar US$ 3,6 juta tahun lalu.



Posisi ketujuh CEO dengan gaji adalah Marillyn Hewson. Bos Lokheed Martin mendapatkan gaji sebesar US$ 17,9 miliar, naik 13 persen dari tahun lalu. Posisi berikutnya adalah Patricia Woertz, bos Archer Daniels Midland. Wanita ini dibayar US$ 16,3 juta, melonjak 138 persen dari tahun lalu.



Pada posisi sembilan dipegang Irene Rosenfeld. CEO Mondelez International ini bergaji US$ 15,9 juta, naik 14 persen dari tahun lalu. Setelah dipegang Rosenfeld, produsen makanan biskuit Oreo, Cadbury dan permen karet Trident itu terus bersinar.



Pada posisi buncit dipegang Ellen Kullman, bos DuPont. Meskipun turun satu peresn, gaji yang diterima wanita ini masih terbilang tinggi yakni sebear US$ 13,1 juta atau Rp 173,2 miliar.



Inquirer.net|AP|SETIAWAN ADIWIJAYA