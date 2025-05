Tampil Beda, Dandani Avanza Anda dengan Doodle Art

BISNIS.COM, Jakarta -PT Toyota Astra Motor mengajak para pelanggan Avanza mempersonalisasi kendaraannya melalui program Pop You Up.

Dalam program tersebut, Toyota akan berbagi mengenai cara mendandani Avanza sehingga kendaraannya tidak kehilangan klaim garansi. Widyawati Soedigdo, GM Corporate Planning and Public Relation PT Toyota Astra Motor menuturkan sebagai mobil sejuta umat, tentu setiap pemilik Avanza ingin kendaraannya tampil beda dari mobil sejenis.

"Walau sejuta umat akan tetap menonjol dan dikenali kalau mereka dapat merubahnya sesuai karakternya masing-masing sehingga menunjukan 'this is my Avanza' jadi ketika ada banyak Avanza di parkiran mereka langsung bisa tahu mobilnya," ujarnya, Kamis (30/4/2015).

Berbeda dengan Avanza Pop You Up tahun sebelumnya, kali ini peserta dapat mendandani mobilnya dengan metode Doodle Art yang merupakan bentuk freehand art. "Untuk kreativitas tahun ini ada doodle art yang lagi happening. Doodle art ini seni menggambar bebas dan spontan di media apapun. Kali ini medianya Avanza itu sendiri," tuturnya.

Avanza Pop You Up 2015 ini akan digelar di berbagai kota, sekaligus menjadi salah satu upaya TAM lebih dekat dengan pelanggannya.

BISNS.COM