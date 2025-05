Tanam Ari-ari Sakti, Cucu Baru, Ani Yudhoyono Kenakan Batik

TEMPO.CO , Jakarta:Ani Yudhoyono merupakan tipe perempuan yang sangat sayang dan penuh perhatian kepada keluarga. Hal itu terekam dari unggahan foto-foto dan status yang ditulisnya melalui akun media sosial seperti Instagram.



Pada Jumat, 2 Oktober 2015, melalui akun @aniyudhoyono menulis, "Setelah menunggui kelahiran putra kedua Ibas dan Aliya, prosesi berikutnya adalah menanam placenta (ari-ari). After waiting for the birth of Ibas and Aliya's second son, the next procession is planting the placenta." #babyborn #placenta.



Dalam foto yang diunggah, Ani Yudhoyono mengenakan atas panjang batik sorgan Solo warna coklat muda dibalut celana panjang hitam. Rambutnya sebahu terurai, ia dibantu seorang pria menanam placenta atau ari-ari jabang bayi cucunya ketiga anak kedua dari pasangan Ibas Yudhoyono dan Aliya Rajasa.



Para Netizen langsung mengomentari sikap keibuan Ani Yudhoyono ini.



Akun @gitarku, "Selamat yaa ibu Ani atas kelahiran cucu barunya smoga menjadi anak yg soleh....Amien."



Selamat berbahagia ibu Ani...atas kelahiran cucu yg ganteng...moga sell sehat..dan menjadi cucu yg sholeh dan pinter..menjadi kebanggaan keluarga negara aamiin," tulis akun @yanikusumas.



Pada akun @batikmodernsolo, "Selamat atas kelahiran cucunya ya bu Ani Yudhoyono. Batiknya keren, dan bu Ani wanita cantik kenakan batik menanam placenta atau ari-ari sang cucu tercinta."



HADRIANI P.