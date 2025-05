TEMPO.CO, Jakarta - Secara alami, keriput merupakan bagian dari efek bertambahnya usia. Namun bukan faktor itu saja yang memicu kerutan di kulit. Rutinitas kecantikan dan kebiasaan Anda juga bisa berdampak pada munculnya kerutan di wajah.



Karena itu, ketahuilah kebiasaan apa saja yang dapat memperburuk kondisi kulit hingga mengakibatkan keriput dan mempengaruhi proses penuaan kulit. Jika sudah tahu, cegahlah dari sekarang.



1. Merokok

Pada umumnya, keriput muncul karena kebiasaan merokok. Hentikan kebiasaan merokok, maka keriput pun akan berkurang.



2. Diet

Menyantap makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan tinggi glikemik tidak hanya menambah berat badan, tapi juga membuat Anda terlihat tua. Menurut gastroenterologist Roshini Rajapaksa, ada proses yang merusak molekul gula sehingga menempel pada protein di kulit, termasuk kolagen, yang menyebabkan kulit menjadi kaku. Wajah kehilangan elastisitas dan kontur serta menjadi bengkak. Selain itu, timbul garis-garis halus.



3. Alkohol

Semua alkohol akan menyebabkan dehidrasi pada kulit. Kulit akan terlihat kurang segar pada pagi hari setelah Anda minum alkohol. Lama kelamaan, kulit akan kehilangan elastisitas dan muncul keriput karena dehidrasi. Alkohol berdampak negatif pada vitamin A, antioksidan yang sangat penting untuk kulit dan tubuh, juga produksi kolagen. Jika kolagen yang menjaga kulit tetap kenyal, kencang, dan tampak muda berkurang, elastisitas kulit pun akan menghilang.



4. Mengunyah permen karet

Mengunyah permen karet menyebabkan kerutan pada bagian bawah kulit. Selain itu, menyebabkan masalah lain pada struktur mulut.



5. Tidak membersihkan make up

Tidur tanpa membersihkan make up akan menyebabkan keriput. Make up dan polusi lingkungan yang menumpuk akan meresap ke dalam pori-pori Anda serta merusak kolagen dan elastin. Proses penuaan kulit akan menjadi lebih cepat dengan tanda munculnya garis-garis halus sampai menjadi kerutan. Karena itu, bersihkan dan lembapkan kulit Anda setiap malam sebelum tidur.



6. Memencet jerawat dengan tangan

Berhenti memencet kulit untuk mengangkat jerawat dengan tangan. Biarkan jerawat keluar sendiri atau menggunakan produk alami untuk menghilangkannya. Tindakan memencet kulit sama seperti Anda Menariknya. Hal itu juga mengakibatkan kerusakan, iritasi, bekas luka, dan keriput.



7. Meregangkan kulit saat memakai make up

Tentu Anda kerap melakukan peregangan kulit saat merias wajah, misalnya mulut terbuka lebar ketika memakai lipstik, mengangkat alis saat memakai maskara, dan meregangkan mata ketika memakai eyeliner. Sadar atau tidak, hal ini akan menyebabkan kerutan.



8. Alpa pakai tabir surya

Tabir surya sebaiknya tidak boleh dilewatkan walaupun banyak aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan. Gunakan tabir surya setiap hari, baik dalam kondisi hujan maupun cerah, sehingga terhindar dari kerusakan akibat matahari.



9. Tidur

Jika tidur dalam posisi tengkurap, Anda bisa mendapat keriput dari bantal. Gunakan sarung bantal berbahan satin yang halus di wajah dan tidurlah dalam posisi telentang.



WOMENHEALTHMAG | NIA PRATIWI



