TEMPO.CO, Jakarta - Pesona teddy bear membuat makin banyak toko mainan yang mengkhususkan diri menjualnya. Teddy House, misalnya. Produsen asal Thailand ini memiliki 12 toko di Indonesia—lima di antaranya di Jakarta. Terakhir, mereka membuka gerai non-permanen di FX Sudirman, Jakarta Pusat. "Penjualan terbesar kami saat liburan akhir tahun, sampai ribuan," ujar Daiva Rahmadi, kepala hubungan masyarakat Teddy House Indonesia, seperti ditulis Koran Tempo, akhir pekan lalu.



Sejarah teddy bear terbentang lebih dari seabad. Semuanya berawal dari Theodore "Teddy" Roosevelt. Seperti ditulis situs Theodore Roosevelt Association, pada November 1902, presiden ke-26 Amerika Serikat itu berburu di Mississippi. Sial, setelah tiga hari di hutan, bedil Roosevelt hanya makan angin. Sedangkan pejabat lain sukses menggulung berbagai hewan.



Para pembantu Roosevelt bergerak diam-diam. Mereka melumpuhkan seekor American black bear alias Ursus americanus dengan anjing pemburu dan pentungan, mengikatnya di pohon, dan memanggil sang Presiden untuk mengklaim kepemilikan "buruan" itu. Roosevelt, saat itu 44 tahun, serta-merta menolak kecurangan tersebut. "Lepaskan beruang itu," ujar peraih Nobel tersebut.



Pada 16 November 1902, karikatur Roosevelt yang jatuh iba terhadap beruang muncul di Washington Post. Seperti ditulis About.com, kartunis Clifford Berryman mengganti beruang gahar dengan anak beruang tanpa daya dengan ekspresi ketakutan. Karikatur itu menjadi hit dan dicetak berulang-ulang.



Untuk menghormati kelembutan hati sang Presiden, bermunculan boneka beruang dengan nama Teddy. "Mereka terinspirasi karikatur tersebut," kata Daiva. "Maka, bentuknya tidak sesuai dengan beruang betulan."



Morris Michtom, pemilik toko permen di New York—kota kelahiran sang Presiden—tercatat sebagai orang pertama yang membuatnya. Raut wajah bonekanya dibuat berdasarkan beruang di karikatur yang imut dan tanpa dosa. Dia diizinkan Roosevelt menjualnya dengan label Teddy's Bear.



Maret 1903, kembarannya muncul di Festival Mainan Leipzig, Jerman. Boneka berlabel Baer 55PB karya Margaret Steiff itu tidak begitu laku di sana. Namun seorang pembeli AS memborongnya—3.000 unit—untuk memenuhi demam teddy bear di AS, dan ini menjadi perdagangan antarbangsa pertama bagi si boneka beruang.



Lebih dari seabad berlalu, teddy bear tetap menjadi mainan wajib. Tidak hanya untuk bocah, tapi juga orang dewasa, tanpa sekat gender. Museumnya tersebar di mana-mana, dari Florida, London, sampai Seoul.



Teddy House membanderol koleksi mereka mulai Rp 140 ribu untuk ukuran 5 inci sampai Rp 3,5 juta (60 inci). Sedangkan pakaian si beruang dilego Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribuan. Baik aksesori maupun boneka mereka hasil jahitan tangan. Mahal? Itu belum seberapa dibanding edisi koleksi. Situs Teddybears.co.uk, misalnya, menjual teddy bear buatan Steiff pada 1910-an seharga Rp 36 juta. Teddy bear memang istimewa. "It's not even a doll, it's a teddy bear," ujar Daiva.



REZA MAULANA