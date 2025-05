Teknik Berkenalan yang Tepat dengan Kucing

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu kesalahan yang dilakukan ketika menemukan kucing yang belum pernah dikenal adalah langsung membelainya dari atas sehingga mereka mendongak memandang.



"Mereka juga merasa takut," kata Jackson Galaxy, pembawa acara televisi "My Cat From Hell" dari Animal Planet saat bertemu media di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2015.



Menurut Galaxy, yang juga dijuluki Cat Daddy ini, langkah pertama untuk berkenalan dengan kucing adalah dengan membiarkannya mendekat dan mengendus.



"Biarkan dia mengenalmu dengan mencium bau dari tanganmu," kata Galaxy yang pernah bekerja di tempat perlindungan hewan selama 20 tahun ini.



Bila ingin membelainya, mulai lah dari bagian leher ke atas, seperti wajah, pipi dan sekitar mulut kucing karena daerah itu peka terhadap bau.



"Kenalkan dirimu pelan-pelan tanpa membuat mereka merasa takut," kata Galaxy.



Galaxy tidak menyarankan untuk langsung membelai tubuh atau menatap langsung ke mata kucing, apalagi bila kucing tersebut biasa hidup di alam atau kucing liar.



Kucing yang terbiasa hidup di alam memiliki insting untuk mempertahankan diri karena mereka bisa diserang sewaktu-waktu.



Menatap langsung ke mata kucing merupakan tanda yang mengancam keselamatannya sehingga dia akan menyerang.



"My Cat From Hell" adalah serial televisi yang menampilkan Galaxy mengatasi problem yang dihadapi pemilik kucing mengenai perilaku peliharaan mereka.



Acara tersebut kini sudah memasuki musim keenam. Jackson Galaxy beberapa tahun ini menjadi pakar perilaku kucing.



Tahun 2002, Galaxy bekerja sama dengan seorang dokter hewan holistik mendirikan Little Big Cat, Inc yang memberikan konsultasi pikiran dan tubuh untuk para pemelihara kucing dengan fokus pada hubungan antara kesehatan fisik dan perilaku kucing.



ANTARA