Temukan Inspirasi Fashion Lebaran di Ramadan Runway 2018

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Raya Lebaran masih beberapa hari lagi. Tak ada salahnya jika Anda menyiapkan kebutuhan untuk merayakannya lebih awal. Salah satunya adalah kebutuhan fashion dan kecantikan.



Untuk memenuhi kebutuhan itu, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) menggelar Ramadan Runaway 2018 di Kota Kasablanka, Jakarta mulai 1 Juni sampai 2 Juli 2017. Berbeda dengan penyelenggaraan tahun lalu yang dikelola APPMI pusat, tahun ini Ramadan Runaway dikelola oleh APPMI DKI Jakarta.



Ramadan Runaway ini adalah yang kelima kalinya diselenggarakan dengan tema Purity of Ramadan. "Tema ini disesuaikan dengan makna bulan Ramadan, di mana setiap umat muslim yang ikut berpuasa akan menjadi suci kembali, dan menjadi benang merah dari setiap karya yang ditampilkan oleh para desainer," ujar Rudy Chandra sebagai ketua APPMI DKI Jakarta saat pembukaan Ramadan Runaway 2018, Jumat 2 Juni 2017.



Ada 22 desainer yang akan menampilkan koleksi busana Lebaran diantaranya Manjha Hijab Ivan Gunawan, Jenahara, Abee by Ariy Arka, Nita Seno Adji, Harry Ibrahim, Rudy Chandra, Kursien Karzai, dan Jenahara. Menurut Rudy, setiap akhir pekan akan ada empat desainer yang menggelar fashion show, yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas.



Melalui kurasi yang ketat, dari 120 brand yang mendaftar untuk mengikuti Ramadan Runaway 2018, terpilih 78 brand. Tapi karena keterbatasan yang ada, hanya menyisakan 50 brand. Setiap brand juga akan menawarkan program potongan harga.



Senior Promotion Manager Kota Kasablanka Agung Gunawan mengatakan Ramadan Runaway 2018 tidak hanya sekedar pameran dan fashion show tapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat luas. "Ada pengetahuan yang bisa disebarkan seperti gimana cara berdandan dan pakai hijab untuk Hari Raya," ujarnya.



Setiap akhir pekan, Ramadan Runaway 2018 akan dimeriahkan beragam kegiatan. Seperti peragaan busana, kegiatan sosial, aneka tutorial makeup dan hijab, serta hiburan dari penampilan artis-artis ternama.



