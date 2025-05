TEMPO.CO, New York - Seorang pria di Amerika Serikat mengajukan gugatan kepada pencipta permainan Pokemon GO. Hal itu ia lakukan setelah mendapati para pemain game virtual reality itu sering mendatangi halaman rumahnya untuk mencari karakter Pokemon.



Kesal atas kelakuan pemain Pokemon GO yang kerap menyerang rumahnya untuk menangkap karakter monster, Jeffrey Marder mengajukan gugatan terhadap pencipta permainan yang tengah populer itu.



Marder, 61 tahun, dari West Orange, New Jersey, mengklaim pencipta Pokemon GO meraup keuntungan dengan mendorong jutaan pemain bermain di atau daerah dekat properti pribadi tanpa izin pemilik.



Gugatan diajukan di Pengadilan Federal di California untuk meminta kompensasi atau ganti rugi keuangan sehubungan dengan penggunaan lokasi rumahnya yang dijadikan Pokestops dan Pokegyms.



Dalam gugatannya, Marder mengatakan, dalam minggu pertama permainan itu diluncurkan, banyak orang asing datang untuk menyambangi halaman rumahnya dengan ponsel di tangan. Setidaknya lima pemain mengetuk pintu meminta izin menemukan Pokemon di halaman belakang rumah Marder.



Marder mengatakan karakter itu ditempatkan di rumahnya di West Orange oleh pencipta permainan tanpa seizinnya.



Pokemon GO, yang diciptakan John Hanke—pendiri sekaligus CEO Niantic Labs—diluncurkan pada 6 Juli lalu dan dalam beberapa hari menjadi permainan ponsel paling banyak diunduh. Menggunakan kamera dan GPS ponsel, permainan itu mendorong pemain berjalan di dunia nyata mencari karakter impiannya.



NY POST | BUSINESS INSIDER | YON DEMA