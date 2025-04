The Art Of Table Setting, Belajar Menata Meja dari Buku

TEMPO.CO, Jakarta - Yulie Nasution Grillon dan Dara Setyohadi secara resmi meluncurkan buku “The Art Of Table Setting”



Buku ini ditulis secara bilingual oleh duo ibu dan anak, Yulie Nasution Grillon, pelukis dan pemilik galeri seni Yulindra Art Gallery, dan Dara Setyohadi, seorang arsitek, desainer interior dan pengusaha muda Indonesia. (baca: Perempuan, Punya Hari dan Jam Khusus untuk Belanja )



Latar belakang seni yang dimiliki keduanya melengkapi berbagai aspek yang diperlukan untuk mewujudkan pesta yang sukses menjadi "Talk of the town".



Tak hanya memberikan tips dan trik menata meja yang baik sesuai dengan tema pesta diselenggarakan, buku ini berbagi rahasia etika di meja makan (table manner), peletakan perlengkapan makan yang benar ala lokal & Internasional sampai bagaimana merencanakan sebuah pesta dan menjadi tuan rumah yang baik.



Sebuah filosofi dari suksesnya membangun suatu hubungan di mulai dari meja makan, baik untuk keluarga, teman maupun rekan bisnis. Ditambah dengan penataan meja makan yang cantik beserta perangkat saji dari produk-produk menarik. Menguasai seni menjamu undangan, mengadakan acara yang sukses, membangun relasi, dan menciptakan hidup yang lebih berkualitas di mulai dari tata meja yang cantik.



Tidak jauh berbeda, Galeries Lafayette sebagai premium department store di Jakarta selalu mengedepankan produk beragam dengan standar kualitas terbaik dunia. Home & Living Department akan menjadi pilihan keluarga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, aksesoris dan dekorasi ruangan dari label-label ternama seperti Aireloom, King Koil, Serta, Tempur, Sheridan, Element, dan Rug House. (baca: 3 Jurus Hemat Wisata dengan Kapal Pesiar)



“Kami bangga telah menjadi bagian dari acara peluncuran buku The Art Of Table Setting ini, karena buku ini memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk mencapai kesuksesan dalam hal seni penataan meja.



Melissa Ann Tjahyadikarta selaku Head Marketing Galeries Lafayette mengatakan dalam rangka mendukung produk – produk Indonesia hasil karya anak bangsa yang sudah diakui oleh dunia Internasional, Galeries Lafayette bersama Yulie Nasution Grillon dan Dara Setyohadi akan memberikan apresiasi kepada 5 orang ibu dan anak yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing.



Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan momen bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu hari Kemerdekaan negara Republik Indonesia yang jatuh pada bulan Agustus ini.



"Diluncurkannya buku hasil kolaborasi duo ibu dan anak ini menjadi inspirasi bagi para perempuan serta masyarakat Indonesia untuk dapat mengekspresikan diri melalui seni maupun berbagai kreativitas lainnya," ujar Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.(baca:Menikmati Kuliner Lezat dengan Aplikasi Daring )



"Sebuah buku yang memperlihatkan talenta sepasang ibu dan anak Indonesia dalam melahirkan produk berkualitas tinggi asli Indonesia," kata Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

BISNIS