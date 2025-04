The PSPT Rooftop, Pusat Kuliner Baru di Tebet

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pecinta kuliner sekarang ada pilihan baru tempat makan yang layak dicoba, yakni The PSPT Rooftop, berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tempat ini hadir atas kerja sama PD Pasar Jaya Area Tebet Timur dengan PT Gilang Wisma Raharja.

"Uniknya The PSPT Rooftop adalah di bawahnya ada pasar tradisional tiga lantai, tapi di puncaknya kami ubah menjadi pusat kuliner dan hiburan" kata Dwijoko Setyo Caroko, Direktur Operasional GWR.



The PSPT Rooftop sudah dibuka (soft opening) sejak Sabtu 1 April. Para pemburu makan enak bisa menyambangi sejak pukul 10.00 pagi hingga pukul 22.00 WIB. Pada akhir pekan, anda bisa leha-leha di sana serta sampai tengah malam.



Dari 60 stand, sebagian besar menyuguhkan makanan khas Nusantara, Asia dan Eropa. Sebagian lainnya menawarkan produk fesyen termasuk "Sedekah Seniman" yang menjual baju-baju yang pernah dikenakan para selebritis.



Acara soft opening lalu diramaikan dengan lomba permainan sepakbola lewat alat PS, stand up comedy, nobar sepakbola Liga Inggris, aktiviyas berbagai komunitas remaja dan puncaknya adalah sajian musik oleh Komunitas Jazz Kemayoran (KJK).



Kepala Pasar PSPT, Wartini, menyatakan pendirian The PSPT Rooftop merupakan salah upaya keinginan Pemerintah DKI Jakarta membangkitkan kembali pasar-pasar tradisional. Selain itu, sejalan dengan semangat Nawacita yang antara lain mendorong iklim yang baik bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).



Kehadiran The PSPT Rooftop mendapat sambutan warga Tebet dan sekitarnya. Andi Rustandi bersama sejumlah temannya menilai lokasi baru itu memberi kesegaran bagi berbagai komunitas untuk berkegiatan.

Sementara Indah, seorang ibu rumah tangga, mengaku merasa mendapat ajakan kembali ke pasar tradisional namun tetap dengan gaya hidup masa kini.

ANTARA