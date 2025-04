The Rock Fast and Furious Bicara Kesetaraan Gender ke Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Pegulat profesional sekaligus aktor film Fast and Furious, Dwayne Johnson alias The Rock, mengunggah foto dan pesan inspiratif untuk putri kecilnya, Jasmine, di Instagram pribadinya. Kepada putrinya yang masih berusia 1 tahun itu, The Rock menjelaskan bahwa jenis kelamin bukan halangan bagi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan.



Momen ayah dan anak tersebut mendapat cukup banyak likes dan komentar. Dalam foto tersebut, aktor 44 tahun ini menyertakan caption, “Di umurmu yang ke-5 nanti, kamu dapat menatap orang yang kamu jabat tangannya. Di umurmu yang ke-8, kamu akan merasakan pengalaman memancing, menaiki truk, dan melakukan olahraga bersamaku. Dan saat kamu berusia 10 tahun, kamu akan berkata kepada orang di sekitar, ‘Kerja bagus, aku sangat menyukainya, aku tidak sabar untuk membuatnya sempurna’.”



Terlepas dari caption tersebut, The Rock ingin Jasmine tumbuh percaya diri dan mengesampingkan stigma gender yang dapat menghalangi dirinya tumbuh dan berkembang.



Jasmine merupakan anak perempuan pertama The Rock dengan istrinya, Lauren Hashian. The Rock juga memiliki anak perempuan lain bernama Simone Alexandra, 15 tahun, dari pernikahan sebelumnya dengan Dany Garcia.



Pada Hari Perempuan Internasional, The Rock juga mengunggah foto bersama kedua anak perempuannya, istri, dan ibunya sambil menulis, “Setiap hari merupakan inspirasi dan tantangan bagiku untuk bisa menjadi seorang laki-laki, ayah, dan kepala keluarga yang lebih baik lagi.”



Menutup kegembiraannya, The Rock menuliskan, “Aku berasal dari keluarga bahagia, kuat, beragam, dan pintar. Duniaku terasa sempurna karena kalian semua. Aku sangat bersyukur sebagai laki-laki yang memiliki kalian semua di sisiku. Kepada semua perempuan di luar sana, segala usia dan ras, terima kasih banyak.”



INDEPENDENT UK | ESKANISA RAMADIANI