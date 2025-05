TEMPO.CO, Jakarta - Kulit yang lelah setelah ‘dihajar’ foundation, concealer, bedak, blush on, dan perangkat make up lainnya harus beristirahat pada malam hari saat kita terlelap. Jika bahan kimia make up dibiarkan menempel selama kita tidur, akan menyumbat pori-pori dan membuat kulit tak bisa bernapas.



Tidak hanya itu, tidur dengan riasan akan mengekspos kulit terhadap radikal bebas, yang menyebabkan kerusakan kolagen, dan membuat usia kulit Anda lebih cepat menua. Maskara dan eyeliner yang tebal akan menyumbat folikel rambut kecil pada mata dan bisa memicu iritasi, peradangan, bahkan kista dalam beberapa kasus.



Singkatnya, menghapus make up adalah ritual wajib sebelum tidur. Berbagai zat yang terkandung dalam pembersih make up atau make up removal, antara lain propilen glikol, natrium sulfat, wewangian, dan pengawet memang dapat membalikkan keseimbangan alami kulit. Namun ketimbang kulit lagi-lagi terpapar zat kimia, berikut ini sepuluh bahan alami yang mampu menghapus make up:



1. Susu



Menggunakan susu untuk menghapus riasan akan bekerja lebih murah daripada make up remover yang ada di pasaran. Celupkan bola kapas pada susu mentah, peras sedikit, kemudian gosokkan dengan lembut pada kulit untuk menghapus make up. Protein, asam lemak dan antioksidan pada susu akan menghilangkan kotoran dari dalam, membuka sumbatan pori-pori, dan melembapkan kulit.



2. Mentimun



Mentimun mengandung anti-peradangan sehingga bisa menenangkan kulit yang iritasi, mengurangi jerawat dan bekas luka. Parut satu mentimun dan peras. Simpan dalam wadah kedap udara, gunakan bila diperlukan untuk menghapus riasan. Jika make up sulit dihapus, tambahkan beberapa tetes minyak zaitun atau susu mentah.



3. Witch hazel dan virgin oil



Witch Hazel adalah tanaman dengan nama latin Hamamelis Virginiana. Tanaman ini mengandung antioksidan yang mampu menghilangkan lapisan kotoran, sekaligus melindungi kulit dari radikal bebas. Padukan dengan virgin oil yang berfungsi menyegarkan kulit. Cara membuatnya, campurkan 2 sendok makan witch hazel dan 3 sendok makan virgin oil, lalu simpan di dalam botol kedap udara. Kocok rata sebelum digunakan.



4. Minyak kelapa



Minyak kelapa bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Kaya antioksidan yang bisa membersihkan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan. Ambil beberapa tetes minyak kelapa di ujung jari kemudian pijat lembut pada bagian mata untuk menghapus mascara. Bersihkan dengan handuk basah.



5. Yoghurt



Yoghurt kaya akan protein yang mampu menghapus make up, melembabkan kulit dan mengurangi pigmentasi. Celupkan kapas pada yoghurt tanpa rasa, usapkan pada seluruh wajah kemudian cuci muka dengan air dingin dan keringkan.



6. Petroleum jelly



Petroleum jelly berguna untuk melembapkan bibir pecah-pecah dan menebalkan bulu mata. Tapi fungsi lainnya juga sebagai penghapus make up yang sangat baik. Oleskan pada wajah, lalu gunakan kapas unntuk membersihkan make up yang paling tebal.



7. Baby oil



Baby oil biasanya kaya akan vitamin E dan formula lembutnya dapat bekerja pada hampir semua jenis kulit. Teteskan pada kapas, lalu oleskan pada riasan wajah. Bilas wajah dengan air dingin untuk menghilangkan residu dan keringkan.



Selanjutnya: Madu, lidah buaya, dan minyak bunga matahari.



8. Madu



Madu kaya akan antioksidan dan vitamin C yang dapat membersihkan kotoran serta membuat kulit lembut dan bercahaya. Saat memulaskan madu ke kulit memang biasanya berantakan karena teksturnya yang tebal dan lengket. Supaya terpapar rapi dan merata, encerkan dulu madu dengan beberapa tetes minyak esensial yang Anda sukai. Oleskan pada kulit dan bersihkan dengan kapas.



9. Lidah buaya



Komposisi lidah buaya cukup lembut untuk mata guna menghapus mascara yang membandel. Celupkan kapas ke dalam gel lidah buaya murni lalu oleskan pada riasan wajah. Selain menghapus make up tanpa melukai, lidah buaya juga membantu mengurangi peradangan dan menenangkan kulit.



10. Minyak bunga matahari



Minyak bunga matahari non-comedogenic, yang berarti tidak akan menyumbat pori-pori. Celupkan bola kapas pada minyak bunga matahari, peras jika berlebih, lalu oleskan pada wajah. Minyak ini akan bekerja dengan lembut di sekitar kulit untuk menghilangkan lapisan make up.



BOLDSKY | NIA PRATIWI



