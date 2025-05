Tingkatkan Daya Saing, Kemendag Gelar Bursa Busana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan menggelar Pameran Hijab, Fashion, dan Accessories Mall To Mall 2016 di Mal Gandaria City pada 21-25 September 2016 untuk menumbuhkan daya saing dan meningkatkan kualitas pelaku usaha busana tertutup.



Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Novi Vrisvintati menjelaskan pameran itu diadakan untuk mewadahi semakin banyaknya pengusaha busana tertutup (modest wear).



“Tren fashionpreneur di kalangan pecinta busana tertutup telah berkembang semakin kreatif dan inovatif, terutama untuk hijab. Ini perlu kita dukung. Kita harus menunjukkan produk fesyen Indonesia memiliki keunggulan baik dalam segi kualitas, estetika, dan kreativitas yang berdaya saing dan mempunyi nilai jual tinggi,” jelasnya, Rabu (21/9/2016).



Novi menyambut positif perkembangan industri busana tertutup dan aksesorinya yang sangat pesat, seiring pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pameran ini juga menjadi salah satu cara mempersiapkan masyarakat yang mandiri di tengah persaingan global.



Pameran ini sekaligus membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha fesyen, hijab, dan aksesori bagi para perancang busana terutup.



“Diharapkan pameran ini mampu meningkatkan daya saing dan memperkenalkan ragam modest wearIndonesia. Kami menghadirkan stan tematik yang menampilkan hasil karya perancang fesyen, hijab, dan aksesori Indonesia yang sudah terkenal, baik nasional maupun global, khususnya yang sejalan dengan perkembangan kreasi ragam busana muslim tanah air,” lanjut Novi.



Rencananya pameran ini akan berlangsung secara safari di 8 mall di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta (Mall Gandaria City, One Belpark Mall, dan Kota Kasablanka), Bandung (Trans Studio Mall), Yogyakarta (Jogja City Mall), Surabaya (Grand Royal Mall), Palembang (Palembang Icon), dan Makassar (Ratu Indah Mall).



Sebagai penyemarak pameran, diselenggarakan pula pagelaran busana, bincang-bincang, demo produk, serta make up dan hijab tutorial. Selain itu, digelar pula lomba fesyen muslim anak, kuis, permainan, dan pertunjukan musik.

BISNIS.COM

