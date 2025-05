Tip Berdandan ke Kantor

TEMPO.CO, Jakarta - Sama seperti pakaian yang dikenakan ke kantor, pilihan yang Anda buat dengan rutinitas kecantikan secara dramatis dapat mempengaruhi perspektif rekan kerja terhadap Anda. Fakta menyedihkannya, bahwa penampilan dapat membuat Anda tampak kurang kompeten.



Agar memastikan riasan wajah selalu terlihat profesional di tempat kerja, simak beberapa hal yang harus dihindari menurut Jerry Johnson, penata rias global Laura Mercier berikut ini:



- Tidak mencari pencahayaan terbaik di kantor

Jika Anda memakai make up di tempat kerja, tip ini sangat penting. Biasanya kantor menggunakan lampu neon untuk pencahayaannya. Ini tidak akan baik ketika memamaki makeup dan membuat Anda terlihat pucat.



"Pencahayaan dari lampu neon akan mengerikan ketika mengaplikasikan makeup,” tegas Johnson seperti dilansir dari laman Popsugar. Dia menyarankan agar Anda memakai makeup di toilet wanita bukan di meja kerja, yang biasanya memiliki jendela dengan cahaya alamu atau pencahayaan yang lebih baik. “Ini akan mencegah Anda mengaplikasikan foundation berlebihan, dan blush on atau bronzer yang terlihat memudar karena lampu neon,” tambahnya.



- Menggunakan terlalu banyak formula metalik dalam rutinitas kecantikan

“Ketika Anda memakai produk makeup yang mengandung shimmer dan glitter makeup, akan terlihat seperti mau hangout,” kata Johnson. Jika ingin menambahkan sedikit kilauan pada riasan wajah Anda, gunakan blush on yang mengandung glimmer, atau gunakan teknik strobbing agar memberikan efek kulit terlihat sehat berseri.



- Tidak menggunakan lipstick berwarna cerah ketika presentasi

“Ketika berbicara di depan orang banyak, Anda ingin orang-orang memperhatikan Anda dan apa yang Anda katakana. Lipstik berwarna cerah akan menarik perhatian dan kolega Anda akan cenderung lebih mendengarkan Anda, ” jelas Johnson.



- Terlalu banyak memakai foundation

“Tetap memakai foundation dalam jumlah dapat memberikan cakupan yang wajar,” saran Johnson. Krim foundation yang berlebihan dan setting powder akan terlihat berat dan berkapur di bawah lampu neon. Sebaliknya, cobalah hanya menutupi lingkaran hitam, noda, dan ketidaksempurnaan lainnya dengan concealer, sedangkan untuk mengeluarkan warna kulit gunakan foundation tipis atau pelembab yang berwarna.



- Touch up terlalu sering

Kecuali jika Anda adah seorang editor kecantikan, atasan mungkin tidak akan mengapresiasi jika Anda mereview pembelian lisptik terbaru di meja kerja. Batasi touch-up, atau berdandan hanya pada saat sebelum rapat atau jam makan siang.



- Lupa merias alis

Dengan hanya mendefinisikan alis, Anda terlihat lebih rapi, dan profesional. “Saya telah melihat banyak wanita mengenakan seluruh makeup di wajahnya tapi melupakan bagian alis, padahal alis akan membentuk wajah Anda,” kata Johnson. Mereka yang tidka ingin memakai riasan di seluruh wajah, cukup dengan merias alis.



- Lipgloss terlalu mengkilap

Bibir yang terlihat terlalu mengkilap dapat memberi kesan santai, jadi pilihlah formula matte, krim, atau balm.



- Contouring yang terlalu agresif

“Kita semua tahu bahwa contouring super populer, tetapi pastikan untuk melakukannya dengan halus,” Johnson memperingatkan. Dia merekomendasikan mengkontur dengan menggunakan produk satu atau dua warna warna lebih gelap dari warna kulit alami Anda.



- Tidak memakai blush on.

“Banyak wanita berpikir bahwa jika mereka mengkontur, tidak perlu lagi memakai blush on, ini adalah kesalahan besar,” tegas Johnson. Dengan memakai blush on dapat menghindari kulit terlihat pucat di bawah lampu neon.



- Merias wajah terlalu lama di meja kerja

Merias wajah bisa menghabiskan waktu 20 menit bahkan bisa lebih lama. Johnson menyarankan agar tidak berlebihan, bawa yang sangat dibutuhkan seperti lipstick, bedak padat, dan maskara.



NIA PRATIWI



