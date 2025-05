Tip Kreasi Kain Turban ala Rieka Roslan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu personel The Groove, Rieka Roslan, menyampaikan kabar gembira. The Groove tahun ini genap berusia 19 tahun. Perayaan ulang tahun The Groove akan digelar bersamaan dengan ulang tahun Maliq & D'Essentials yang ke-14 pada 6 September 2016 di Jakarta Convention Center, dalam format konser bertajuk “D'Essential of Groove”.



Rieka berbagi kabar bahagia itu di Kemang, Jakarta Selatan. Ketika menyampaikan kabar itu, Rieka tampil dengan mengenakan kemeja putih dan penutup kepala model turban. Kain yang dijadikan turban itu berwarna pink dengan motif kembang dengan garis-garis lukis yang tegas.



Turban selama belasan tahun telah menjadi identitas sekaligus ciri khas Rieka Roslan. “Ini kain Bali dari bahan katun dengan motif bunga yang di-paint,” ungkap Rieka seusai jumpa pers.



Perkenalan Rieka dengan turban pertama kali pada tahun 1999. Pencipta lagu hit “Cobalah Untuk Setia” ini bercerita, sebelum manggung rambutnya selalu ditata dan disemprot dengan hair spray.



Sayang, Rieka tidak kuat mencium aroma hair spray yang menyengat. “Kepala saya pusing. Daripada disemprot dengan hair spray, saya lebih suka memakai penutup kepala," ujarnya.



Kalau tidak bawa kain untuk turban, Rieka Roslan mamakai topi berukuran besar atau bandana. Jika tidak membawa penutup kepala sama sekali, Rieka Roslan memilih tampil dengan rambut dicepol. "Yang penting, jangan sampai rambut kena hairspray,” ujar Rieka.



Beberapa bulan kemudian, ia jatuh hati pada traveling. Selama pelesir ke beberapa daerah di Indonesia, ia menemukan banyak kain etnik yang apik untuk dijadikan penutup kepala. Kain-kain etnik Nusantara, menurut Rieka Roslan, memiliki corak dan warna yang menarik.



“Ketika diaplikasikan atau dililitkan di kepala, kain etnik itu menciptakan efek visual yang baru dan beda. Saran saya, kalau mau bikin jilbab model turban, jangan takut mengeksplorasi gaya dengan kedua tangan kita sendiri. Intinya, melilitkan kain ke kepala. Tapi hasilnya, tergantung pada keluwesan permainan tangan Anda di atas kepala,” lanjut Rieka Roslan.



