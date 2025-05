Tip Make up untuk Pesta

TEMPO.CO, Jakarta - Bermake up tidak hanya menjadi sebuah riasan wajah saja, melainkan sebuah kebutuhan untuk menguatkan karakter seseorang. Seperti halnya make up untuk menghadiri pesta atau acara resmi. Riasan wajah yang dipakai, tentunya memperlihatkan suatu penampilan yang tidak biasa dan cenderung istimewa, atau glamour.



Ahli make up asal Bandung, Rinne Ladiva mengatakan sudah waktunya seseorang mampu membuat riasan wajah sendiri. Selain menghemat anggaran untuk pergi ke salon, dengan bermake up sendiri, maka wujud riasan wajah lebih dikenali dengan karakter pribadinya.



Dalam make up pesta, dia menyarankan seseorang untuk memakai riasan mata yang lebih menonjol dengan pemakaian bulu mata yang tepat. Riasan mata yang berwarna lebih natural membuat warna mata begitu bercahaya dan fresh



“Saya menyarankan untuk make up pesta sebaiknya difokuskan untuk riasan matanya. Karena ketika seseorang pertama kali bertemu, mata merupakan representasi pertama untuk membuat seseorang terkesan pangling dan memancarkan auranya,” ujar Rinne, Selasa 17 Mei 2016.



Saat memakai riasan mata dan pemasangan bulu mata diakuinya memang tidak mudah. Bagi mereka yang baru pertama kali melakukan riasan mata untuk pesta, sebaiknya gunakan warna eye shadow yang lebih natural namun tetap membuatnya mencolok.



Sedangkan untuk pemasangan bulu mata, ia menyarankan agar sebelum dipasang bulu mata palsu, sebaiknya bulu mata asli dijepit dengan penjepit bulu mata, agar bulumata palsu dan asli menyatu sempurna.



Rinne juga menyarankan, dalam pemilihan warna eye shadow sebaiknya berjenjang. Dimulai dari warna yang paling gelap, lalu warna cerah pada bagian terluar kelopak mata. Bagi anda yang menginginkan agar riasan lebih natural, maka warna eye shadow seperti coklat, dark brown, bisa menjadi pilihan. Meski demikian, menurut Rinne, di 2016 ini tren warna eye shadow untuk party make up lebih menonjolkan warna-warna yang terang namun tetap lembut.



"Agar riasan menyatu jangan lupa memoleskan foundation dengan rapi, dan bedak yang pas sehingga akan membuat look wajah anda terlihat natural dan tidak retak selama berjam-jam,” ujarnya.



Jika kurang percaya diri dengan bentuk wajah yang sedikit chubby dan hidung yang kurang mancung, akali dengan pengaplikasian shading di beberapa titik pada bagian tersebut. Pemolesan shading dengan warna gelap yang pas, akan membuat siluet wajah nampak lebih tirus dan hidung tampak lebih mancung.



Begitu pun dengan pewarna bibir. Warna bibir atau lipstik yang dikenakan, sebaiknya merupakan warna-warna yang terang namun tetap seimbang dengan warna make up dasar yang diaplikasikan. Misalnya, untuk warna riasan mata yang terang namun soft, Anda bisa mengkolaborasikannya dengan warna lisptik yang terang dan lembut juga.



“Yang utama adalah, pakailah make up yang memang sesuai dengan kepribadian Anda. Jika kepribadian Anda adalah sederhana, maka pakailah make up yang lebih natural dan lembut. Namun, jika merasa kepribadian Anda lebih berani dan ingin menonjol di antara yang lainnya, maka pilihlah pewarnaan make up yang berani pula." pungkas Rinne.



DWI RENJANI



