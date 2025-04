Tip Siasati Dress Pendek Terlihat Sopan

#nutstips #fashiontips Untuk menyiasati dress pendek berbahan tipis, gunakan rok dalam dan biarkan renda roknya melampaui dress Hasilnya akan terlihat layer cantik seperti ini Dengan catatan, rok dalamnya yg bagus ya *Tas bagus muat banyak dengan inisial nama dari @parisbag.shop 200k Daripada pakai merk abal2, mending pakai inisial nama sendiri, ya kaaan :)) #nutstyle #nutstuff #nutslyfe #nuniektirta #lifestyle #beauty #style #fashion #bloggerslife #lifestyleblogger

A post shared by Nuniek Tirta (@nuniektirta) on Dec 31, 2016 at 7:52pm PST