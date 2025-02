Tips Mengelola Keuangan keluarga Ala Ersa Mayori

Mengelola keuangan penting dilakukan bagi setiap orang. Host, model, aktris, sekaligus ibu rumah tangga Ersa Mayori membagikan beberapa tips dalam mengelola keuangan. Ersa mengatakan bahwa ia sangat fokus dalam menyusun rencana keuangan sejak anaknya masih sangat kecil. "Dalam berkeluarga, menyusun financial planning seharusnya dilakukan sesegera mungkin," katanya pada acara The Launch of Zurich Income Assurance Plan di Nine Table, Jakarta pada 11 Februari 2025.