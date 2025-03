Tips Menu Buka Puasa Sehat agar Tetap Bertenaga di Bulan Ramadan

2. Makanan Pembuka yang Sehat

Mengonsumsi makanan ringan sebelum makanan utama dapat membantu tubuh menyesuaikan diri setelah berpuasa:

- Kurma: Mengandung gula alami yang memberikan energi instan dan serat untuk pencernaan yang sehat.

- Sup bening: Sup ayam, sup sayur, atau sup kacang merah bisa menjadi pilihan yang menghangatkan perut dan mudah dicerna.

- Buah-buahan segar: Pisang, apel, pepaya, dan semangka dapat memberikan vitamin serta serat yang baik untuk tubuh.

- Yogurt dengan madu: Kombinasi ini membantu melancarkan pencernaan dan memberikan energi.