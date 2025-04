Tips Merias Wajah untuk Wanita Berkacamata

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak wanita menggunakan kacamata. Tetapi belum banyak yang mengetahui riasan wajah yang sesuai untuk penampilan berkacamata.



Kacamata bisa membuat penampilan seseorang nampak berbeda. Selain itu, bentuk dan warna bingkai kacamata juga turut mempengaruhi penampilan wajah. Untuk itu, perlu untuk mengetahui tips dan trik merias wajah agar penampilan berkacamata tampak lebih menarik.



Dilansir dari The Times Of India, berikut 5 trik makeup untuk wanita berkacamata.



1. Gunakan Foundation Matte Dan Blush On Natural

Jika memiliki kulit berminyak, Anda mungkin terbiasa dengan penyangga kacamata yang sering turun ke hidung sehingga terkadang meninggalkan bekas pada makeup di wajah. Untuk menghindari hal ini, Anda dapat menggunakan foundation matte. Sifat matte yang kering akan mencegah penyangga kacamata terus turun. Untuk warna blush on, gunakan warna natural dan hindari terlalu banyak shimmer.



2. Sempurnakan Makeup Mata Anda

Kacamata berhubungan langsung dengan mata. Jadi, sebaiknya Anda lebih memperhatikan makeup pada mata. Pertama, cobalah warna yang berbeda, misalnya warna yang halus dan tebal. Ini berguna untuk melihat apa warna terbaik untuk mata Anda dan sesuai dengan bingkai kacamata. Perlu diingat juga, dasar untuk eye shadow juga penting untuk menjaga agar mata tetap rapi. Usahakan juga untuk menggunakan makeup primer yang bagus.



3. Gunakan Eyeliner Lebih Tipis

Eyeliner akan membuat mata Anda jadi lebih terlihat, tentu jika menggunakannya dengan benar. Jika Anda menggunakan bingkai kacamata yang tebal dan berwarna gelap, maka gambarlah eyeliner yang sedikit lebih tebal. Tetapi jika bingkai kacamata tipis atau tidak menggunakan bingkai, gambarlah eyeliner lebih tipis.



4. Hindari Maskara yang Menggumpal

Gunakan maskara seperti biasa Anda lakukan. Namun, hindari terlalu banyak maskara pada kelopak mata bawah karena bisa mengeluarkan bayangan lebih jauh di bawah mata. Jaga agar bulu mata bagian bawah tetap ringan dan fokus hanya pada bulu mata bagian atas.



5. Memilih Lipstik

Kita semua tahu, saat mengenakan makeup fokusnya harus ada pada mata dan bibir. Jadi jika mata Anda cukup menonjol karena kacamata, maka pilihlah warna alami untuk bibir Anda. Namun, tidak ada salahnya Anda mencoba cara yang berbeda sampai menemukan keseimbangan sempurna yang sesuai dengan warna kulit dan warna bingkai kacamata Anda.



TABLOIDBINTANG



