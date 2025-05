Tren Baru Kuliner: Menikmati Burrito dari Food Truck (1)

TEMPO.CO, Jakarta - TAK banyak restoran khusus masakan Meksiko di Jakarta. Salah satu yang terkenal adalah Poblano Mexican Grill, yang menyajikan burrito serta taco dengan saus guacamole dan juga salsa. Berlokasi di lantai lima Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. Desainnya ciamik: dinding restoran ditutup karpet berlapis kaca, terkesan rapi dan elegan.



Hanya berjarak dua blok, ada tempat makan ala Meksiko juga, tapi dengan cerita yang sama sekali berbeda. Tempatnya nyempil di samping Victory Carwash--dekat Electronic City. Namanya Machete Food Truck. Mereka menyajikan menu dari dalam truk. Tak ada penyejuk udara, kursi yang layak, apalagi karpet. Yang ada hanya garis antrean orang yang berdiri menunggu pesanan jadi. "Kami menawarkan waktu dan biaya yang lebih hemat," kata pemilik sekaligus chef Machete, Jonardo Kristian, 28 tahun, ketika ditemui, Selasa lalu.



Lihat Galeri Foto: Food Truck Tren Kuliner Kaum Urban



Machete adalah truk makanan keliling yang didirikan tujuh orang, terdiri atas dua pengusaha, satu pengacara, satu konsultan properti, dua mahasiswa, dan satu koki. Nama Machete berarti golok, merupakan penghormatan untuk seorang teman yang menyatukan ketujuh pendiri ini. "Kami ingin mereknya terdengar maskulin," ujar Jo, panggilan akrabnya.



Machete pertama muncul ke publik pada Februari lalu di acara Brightspot, pasar dadakan yang biasanya dihadiri kaum hipster Jakarta. Jo mengatakan saat itu timnya melayani sampai ratusan orang per hari, jauh di luar dugaan dia dan teman-temannya.



Desain truk Machete adalah hal pertama yang akan Anda lihat. Bungkus grafis warna biru dengan gambar pekerja kantoran, anak kecil, dan orang tua sedang berebut taco dengan anjing--cukup eye-catching. Di bawah jendela pemesanan, berdiri papan tulis dengan menu tulisan tangan.



Sore itu, saya beserta fotografer dan videografer dari Tempo mencoba menu Burrito Bowl Barbacoa, Lengua Taco, Bofe Taco, dan Yucca Fries. Makanan-makanan itu kebanyakan dipadu dengan saus guacamole, semacam saus cocol kental berbahan utama alpukat; dan saus salsa, sambal yang terdiri atas tomat, cabai, dan jeruk nipis.



Burrito adalah makanan yang dibungkus dengan tortilla (roti pipih) gandum yang diisi dengan berbagai macam daging. Sementara taco adalah tortilla yang dilipat dan biasanya diisi dengan daging dan sayuran. Menurut saya, Lengua Taco, yang artinya taco berisi daging lidah sapi, ala Machete, benar-benar tidak terlupakan. Bertiga kami menghabiskan Rp 265 ribu plus dua bir dan dua air mineral.



Seratus lima puluh kilometer dari kawasan SCBD, pemilik truk makanan keliling Wildwings, Gelbert Abdurrachim, 28 tahun, sedang melayani pesanan seporsi sayap ayam di Jalan Cendana, Bandung. Ia menggorengnya di dalam sebuah mobil tua Volkswagen Combi yang jendela sampingnya bisa diangkat dan menjadi atap.



Mobil keluaran 1980 itu dijadikan truk makanan keliling dengan tulisan Wildwings di badan kanannya. Sehari-hari, mobil bernama Si WW itu diparkir di luar rumah Gelbert di Jalan Cendana Nomor 11, Bandung. "Mobil itu kebanyakan hanya dipakai pas acara (kuliner) akhir pekan," kata Gelbert, Selasa lalu.



Wildwings akan mengikuti perhelatan food truck mulai Sabtu, 30 Mei 2015. Setiap hari selama enam bulan, bersama 15 truk lainnya, mereka akan mangkal di sekitar alun-alun Bandung dan Gedung Merdeka. Tempat itu, ujar pemilik Wildwings yang lain, Rezha Noviana, 26 tahun, adalah buah rekomendasi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Pasti ramai," kata Ketua Bandung Food Truck Community tersebut.



Festival truk makanan sudah cukup sering digelar. Akhir pekan ini saja ada tiga acara yang tercatat Tempo digelar di Jakarta. Yang pertama adalah di SCBD, Kota Wisata Cibubur, kemudian di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dimulai Kamis 28 Mei 2013 sampai Minggu 31 Mei 2015. "Hal ini menandakan maraknya konsep jual makanan dengan truk," kata Joko Waluyo, Ketua Asosiasi Food Truck Indonesia, Kamis lalu di kawasan SCBD.



Sejak 2013 popularitas truk-resto meledak. Mereka menyediakan berbagai menu yang disajikan dengan cepat, terjangkau, dengan cita rasa restoran. Lokasinya berbeda-beda. Ada yang parkir di beberapa pusat belanja, khususnya ketika ada sebuah acara, berpindah-pindah atau di satu lokasi selama beberapa waktu.



Konsep food truck itu sendiri dari beberapa literatur disebutkan berasal dari Amerika Serikat. Kegiatan ini sudah berlangsung dari awal abad ke-17. Tapi jual makanan dengan kendaraan sebenarnya lumrah di Indonesia. Masyarakat sudah terbiasa dengan pemandangan pedagang yang menjual pernak-pernik dapur, bakso, pecel, sayur, atau bahkan daging di atas truk atau mobil pikup.



Truk-resto sebenarnya berkonsep sama, hanya memiliki desain khusus dari sisi konstruksi dan rupa. "Yang pasti, ada dapur di dalam truknya, dan prinsipnya terus bergerak," ujar Joko.



Dalam catatan AFTI, jumlah truk makanan terus tumbuh, dari yang semula hanya tujuh pada 2013, sekarang tercatat ada 60-an truk yang wira-wiri di Jakarta, belum termasuk di Bandung dan Bali--yang 32 di antaranya terdaftar di AFTI.



Asosiasi truk berdiri pada 19 Desember 2014, dan menerapkan syarat untuk anggotanya. Pertama, pengusaha adalah pemilik langsung truk dan bukan korporasi. Kedua, semua makanan yang dijual harus melalui proses persiapan, masak, hingga penyajian langsung di dalam truk. Dalam arti makanan yang dijual merupakan makanan yang diproses, bukan masakan jadi. Karena itu, yang terdaftar di AFTI hanya sedikit, karena banyak truk jadi-jadian yang cuma memanaskan makanannya, tidak segar. "Tidak sesuai syarat."



Sebenarnya lonjakan jumlah truk makanan tidak mengejutkan. Pemilik Loco Mama Food Truck, Griselda Valentina, mengatakan truk makanan adalah peluang bisnis yang bagus dengan modal yang tidak sebesar membuka restoran. "Kalau sewa tempat di Jakarta, super-mahal. Harga sewa ukuran di bawah 100 meter persegi bisa mencapai Rp 60 juta per bulan," kata Anglia G. Auwines, pemilik Jakarta Food Truck, menimpali.



Meski dibilang lebih kecil modalnya ketimbang buka restoran, usaha truk makanan tetap butuh modal awal hingga miliaran rupiah. Loco Mama, kata Griselda, membutuhkan kurang-lebih Rp 1 miliar untuk modalnya. Sedangkan Jakarta Food Truck lebih rendah: Rp 500 juta. Lain lagi dengan Machete yang menghabiskan Rp 700 juta.



Alokasi terbesar, menurut Jo, adalah untuk pembelian kendaraan dan konstruksi dapur, serta modifikasi truk. "Bisa separuh modal," ujar Jo. Tapi omzet truk makanan cukup menggiurkan. Sebagai contoh, Jakarta Food Truck. Mereka bisa meraup Rp 5 juta per hari. "Per bulan, tinggal dikalikan saja," kata Anglia.



Omzet yang besar ini membuat restoran besar tergiur, dan ikut-ikutan berjualan lewat food truck. Di Bandung, ada Bakmi GM yang baru meluncurkan truknya dua pekan lalu.



Meski menggiurkan, perizinan truk makanan masih sulit karena belum ada aturan yang mengatur. Pengusaha masih bingung izinnya jenisnya apa. Bahkan beberapa kali mereka sampai diusir saat berjualan. Anglia menjelaskan, food truck masih tergolong dalam izin mobil toko (moko).



Tidak menetap di satu tempat, dikatakan Joko, sebenarnya menjadi salah satu keuntungan karena pengusaha tidak perlu membayar lahan sewa. Meski ada juga di beberapa tempat, mereka harus bayar "jatah preman" atau ke pengelola gedung. "Untuk menginformasikan keberadaan, food truck sangat bergantung pada media sosial. Ini adalah pemasaran kita," katanya. (Bersambung)



HERU TRIYONO, ANWAR SISWADI