Tren Makeup 2018, No Makeup Makeup Jadi Favorit

Tren riasan wajah no makeup yang berkembang dari Negeri Ginseng ini lebih disukai untuk makeup ke kantor atau kampus. Lebih lanjut, Desy mengatakan, meski banyak bermunculan teknik makeup seperti flawless makeup atau Barbie look makeup, masih tetap kalah dengan permintaan no makeup makeup. "Sebenarnya semua kembali lagi ke klien, dia maunya seperti apa. Tapi sampai saat ini yang paling banyak diminta adalah no makeup makeup," katanya.