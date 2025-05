Trik Agar Lipstik Tahan Lama di Bibir

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu hal yang cukup rumit dalam riasan wajah adalah mempertahankan warna lipstik pada bibir sepanjang hari. Kadang warna lipstik Anda bisa menempel pada bibir, pakaian, atau di mana saja hanya dalam beberapa menit setelah memakainya.



Agar lipstik bertahan lama di bibir, Anda bisa mengikuti trik berikut ini. Siapkan saja lipstik favorit Anda, blush on bubuk dengan warna yang sama atau mendekati warna lipstik, tisu, dan kuas makeup berbulu halus.



Oleskan lipstik seperti biasa, kemudian ambil tisu dan bagi menjadi dua lembaran tipis. Gunakan satu lembar untuk menghapus sedikit warna lipstik sebelum menerapkan lapisan akhir.



Tempatkan tisu yang tidak terpakai di bibir Anda, lalu aplikasikan blush on dengan menekan pelan di atas tisu menggunakan kuas. Tisu akan bekerja sebagai filter sehingga bibir Anda tidak akan terlalu banyak terpapar blush on atau lipstik yang menempel pada kuas. Blush on akan menyerap kelembapan lipstik yang berlebih.



Anda bisa menerapkan cara yang sama menggunakan bedak berwarna transparan. Namun hasil akhirnya akan meninggalkan efek berkapur. Sedangkan blush on dengan tambahan sedikit warna akan memberikan hasil akhir lipstik menjadi matte.



PUREWOW | NIA PRATIWI



