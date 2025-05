Trik Dewy Look, Wajah Sehat dan Berkilau dengan Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Riasan dewy look sangat digemari saat ini. Riasan ini tampak begitu natural, membuat wajah terlihat lembap, lebih muda, dan berkilau.



Dewy look terlihat lebih baik dibanding dengan make up matte. Matte cenderung terlihat datar atau tanpa ekspresi jika tidak dilakukan dengan benar. Tapi, dewy look akan terlihat sehat dan awet muda.



Jika Anda ingin makeup terlihat dewy look, penting untuk melakukan rutinitas perawatan yang ketat, termasuk menggunakan krim dan serum pada pagi dan malam hari. Minyak atau serum akan memperbaiki kulit semalaman. Jadi, kerusakan kulit yang dihadapi pada siang hari dapat dipulihkan dalam semalam.



Pastikan semua porduk yang digunakan cocok untuk kulit Anda. Terakhir, jangan tinggalkan kebiasaan minum air setidaknya satu liter setiap hari. Bagi Anda yang ingin mencoba tampilan makeup dewy look, ikuti langkah-langkah berikut ini:



1. Bersihkan wajah

Bersihkan wajah dengan pembesih yang cocok untuk jenis kulit Anda. Ini adalah langkah pertama yang harus dikuti untuk mendapatkan tampilan dewy look.



2. Melembapkan

Gunakan pelembab berbasis air. Oleskan dengan gerakan memijat untuk memastikan pelembap terserap ke dalam kulit.



3. BB krim

Langkah selanjutnya adalah menggunakan BB krim. Hindari penggunaan foundation karena biasanya dipakai untuk riasan makeup matte. Selain itu, BB krim dapat menutupi kekurangan pada wajah tanpa membuatnya telihat cakey.



4. Concealer

Gunakan concealer yang paling dekat dengan warna kulit, dan yang highlight. Baurkan concealer menggunakan spons basah khusus untuk pembauran. Cara ini mencegah concealer berantakan. Pilih concealer berbentuk bubuk agar tidak terlihat berkerut setelah beberapa jam pemakaian.



5. Highlighter

Agar terlihat berkilau, pakai highlighter matte dan shimmer. Gunakan pada titik tertinggi dari tulang pipi dan batang hidung.



6. Blush

Yang tak kalah penting dari dewy look adalah pipi yang tampak merona alami. Gunakan lip and cheek stain untuk menghasilkan warna merah di pipi senatural mungkin.



