Trik Memilih Warna Pakaian yang Cocok dengan Kulit Anda

TEMPO.CO, Jakarta -Kita sering mendengar bagaimana seseorang terlihat sangat baik dengan pakaian berwarna biru atau seseorang terlihat sangat buruk dengan warna peach. Untuk menemukan pilihan warna pakaian yang tepat sesuai dengan warna kulit dapat dilakukan dengan mengetahui undertone kulit kita.



Dilansir dari The List, cara menentukan undertone kulit adalah pertama, pastikan kulit bersih dari kosmetik atau lotion, yang bisa mempengaruhi hasilnya. Jika baru saja membersihkan wajah, tunggu sekitar 15-30 menit sampai warna kemerahan dari scrubbing memudar. Pastikan menggunakan sinar alami untuk memeriksa warna kulit Anda, karena pencahayaan buatan bisa mengubah penampilan kulit.



Langkah berikutnya adalah cara yang sederhana dengan menggunakan kertas putih polos. Pegang kertas itu sejajar dengan wajah dan bandingkan bagaimana kulit terlihat kontras dengan kertas. Jika kulit terlihat kekuningan, kehijauan, atau cokelat muda, maka kamu mungkin memiliki undertone kulit yang hangat sedangkan jika kulit terlihat merah jambu, kemerahan, atau biru, maka memiliki undertone kulit yang dingin. Jika kulit terlihat abu-abu atau pucat, maka undertone kulit kamu adalah netral. Kalau kamu memiliki kondisi kulit seperti jerawat, rosacea, atau jika sangat kecokelatan, mintalah seorang teman untuk menggunakan tes kertas di lipatan di belakang telinga, yang cenderung tidak terpengaruh oleh variabel-variabel ini.



Selanjutnya, balikkan telapak tangan ke atas dan perhatikan urat nadi di tangan dan pergelangan tangan. Jika pembuluh darah tampak biru atau ungu, kamu memiliki undertone kulit yang dingin. Jika tampak hijau, maka kamu memiliki undertone kulit yang hangat. Jika sulit untuk mengatakan apakah warna hijau biru, maka kamu termasuk undertone kulit yang netral.



Pilihan warna untuk undertone kulit yang hangat

Setelah menentukan undertone kulit kamu, saatnya memilih warna yang tepat. Jika kamu termasuk yang memiliki undertone kulit hangat, seperti Claire Danes, Jessica Alba, Kim Kardashian, dan Beyonce, warna terbaik untuk kamu adalah warna-warna yang kaya mencerminkan alam. Misalnya warna merah, peach, coral, oranye, amber, emas, dan kuning.



Kamu juga terlihat sangat baik ketika memakai pakaian dengan warna-warna dingin versi hangat, seperti hijau olive, hijau moss, orchid, dan merah violet. Warna-warna netral yang juga dapat kamu gunakan termasuk, taupe, cappuccino, krim dan abu-abu jamur. Hindari warna digin seperti icy blue atau warna permata seperti safir dan amethyst karena akan membuat kulit terlihat abu-abu dan penampilanmu terlihat kumal.



Pilihan warna untuk undertone kulit yang dingin

tone kulit dingin antara lain Cate Blanchett, Nicole Kidman, Mindy Kaling, dan Lupita Nyong'o. Warna terbaik kamu berada di ujung spektrum yang sejuk dan terinspirasi oleh kedalaman samudra dan musim dingin. Biru cerah, zamrud, dan ungu tua akan terlihat bagus, disertai dengan warna dingin lavender, biru es, atau pink. Di sisi yang hangat, kamu dapat menggunakan warna ruby, merah cerah, atau kuning super pucat. Dengan warna netral, kamu dapat menggunakan warna abu-abu dingin, putih terang dan navy. Hindari warna oranye, merah tomat dan kuning cerah.



Pilihan warna untuk undertone kulit netral

Pemilik undertone kulit netral antara lain Julianne Moore, Angelina Jolie, Julia Roberts, dan Kerry Washington. Karena netral, kamu dapat menggunakan warna apapun, tapi lebih baik menggunakan warna yang lebih lembut atau warna-warna pucat. Pilih warna seperti dusty pink, jade green, kuning jagung, atau laguna biru. Untuk warna netral, pilih warna off-white, mid-range abu-abu, dan hitam. Warna yang terlalu tinggi seperti biru elektrik dan magenta dapat terlihat berlebihan. Tapi ada satu pengecualian besar, yaitu jangan takut memakai warna merah terang, kamu akan terlihat menakjubkan.



Ada beberapa warna yang terlihat bagus pada undertone kulit apapun. Seperti warna putih murni, sangat bagus dengan kulit semua orang. Jika kamu merasa tidak terlalu baik, lihatlah dalam cahaya alami dan pastikan tidak benar-benar memiliki undertone dingin atau hangat yang mungkin tidak begitu jelas. Blush pink yang cerah akan mencerahkan setiap warna kulit dan mengeluarkan cahaya alami wajah.



Pilihan warna ini tidak mutlak, jika kamu menyukai pilihan warna yang bukan pilihan terbaik untuk undertone kulitmu bukan berarti kamu harus berhenti memakainya. Kamu dapat menggunakannya sebagai warna aksen pada belt, syal, sepatu, atau tas tangan daripada memakainya dari atas kepala sampai ujung kaki.



