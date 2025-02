Uniqlo : C Spring/Summer 2025 Rilis Gaya Kasual

Terdapat 44 line up dalam koleksi Uniqlo: C Spring/Summer 2025 ini yang terdiri atas 27 untuk line up wanita dan 17 untuk line up pria. "Walaupun memang secara kategori beda ya, ada pria ada wanita. Tapi sebagian besar item itu sebenarnya adalah genderless item sih. Jadi kayak misalnya jaket pria gitu ya, tapi sangat possibel (mungkin) dipakai wanita dan sebaliknya juga," ujarnya.