Valentine, Ani Yudhoyono Unggah Foto Mawar Merah

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Kasih Sayang pada 14 Februari mendapat perhatian khusus dari Ani Yudhoyono. Dalam akun Instagramnya @aniyudhoyono pada Valentine atau di Hari Kasih Sayang mantan Ibu Negara ini menulis, "Sekuntum mawar indah yang sedang mekar, membuat hati tersenyum memandangnya. Selamat menikmati hari Minggu bersama orang-orang tercinta."



"A beautiful blooming rose, brings a smile to my heart. Hope you have a lovely Sunday with your loved ones. Photo by Ani Yudhoyono #rose #mawar #bunga #flower #flora #weekend #flowerstagram



"Tidak terlalu harum, namun indah.Less fragrant, but beautiful." #flower #bunga #weekend



Dalam Instagramnya tersebut Ani mengunggah foto setangkai mawar merah yang sedang mekar dan foto dirinya sedang mencium mawar merah jambu.



Foto-foto bunga mawar yang diunggah pada Hari Kasih Sayang atau Valentine ini oleh Ani Yudhoyono langsung mendapat komentar dari para Netizen.



"Ah.., cantik bunga mawarnya, selamat Hari kasih Sayang Ibu Ani yang juga selalu cantik seperti bunga yang dijepretnya," tulis akun @listamesta88.



"MasyaAllah .. cantik & indah skl ciptaan Allah ya bu, gak pergi atau jalan-jalan di hari indah ini bu@aniyudhoyono?" tulis akun @.anggrefielano.



Pada akun @wiwi_nanang menulis, "Cantik bangeet mawarnya bunda, bahagia bersama keluarga."



"Happy Valentine's Day..Mom," tulis akun @tixear.



"Bungaaanya sm indah nya dng ibu@aniyudohyono," tulis @aprilprasetio. Atau @litawaning mengomentari, "Ibu negara yg cantik. . . Happy valentine day."



HADRIANI P.