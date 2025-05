Valentine, Video 10 Cara Nembak Cewek Jadi Terpopuler

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut Hari Valentine yang bertepatan dengan 14 Februari 2016, Google Trends mengeluarkan daftar yang paling banyak dicari di Google.



Seperti dilaporkan, beberapa lirik lagu yang paling banyak dicari, di antaranya Love Yourself (Justin Bieber), Refrain (Afgan), Kesempurnaan Cinta (Rizky Febrian), My Valentine, dan Bahagia (GAC).



Selain itu, beberapa topik seperti "Kado untuk suami", "Silverqueen" dan "Bunga Mawar" juga menjadi beberapa topik yang paling banyak dicari.



"Ucapan Valentine untuk Sahabat" dan "Ucapan Valentine untuk Orang Tua" juga menjadi tren pada momen Valentine 2016. Lima pencarian paling tinggi merupakan "Ide kado Valentine untuk pacar", "Kado Valentine untuk pacar pria", "Valentine dinner Jakarta", "Cokelat Valentine harga" dan "Kata-kata Valentine buat pacar."



Tak hanya itu, diumumkan pula beberapa video yang populer di YouTube sepanjang momen Valentine hingga hari ini, Senin, 15 Februari 2016.



Video terpopuler pertama, yaitu 10 Cara Nembak Cewek yang diunggah LASTDAY Production pada 9 Februari 2016. Hingga hari ini, video ini sudah ditonton lebih dari 1.1 juta kali.



Video "Gamayel: Polisi yang Humanis (SUCI 6 Show 1)" juga menjadi salah satu video lain yang trending. Video yang diunggah Stand Up Kompas TV pada 7 Februari 2016 menampilkan polisi bernama Gamayel yang menampilkan aksi stand-up comedy mengocok perut.



Ada pula video "No mirror makeup challenge" yang diunggah Sarah Ayu pada 31 Januari 2016. Video ini menampilkan tantangan mengaplikasikan make-up tanpa cermin.



Selain itu, video "Desta Habis Dicengin Komeng" yang diunggah TonightShowNet juga menjadi salah satu terpopuler saat ini. Video yang diunggah pada 27 Januari 2016 sudah ditonton lebih dari 130 ribu kali.



TABLOIDBINTANG.COM