Wabah Campak Bikin Cemas AS, karena Angka Vaksinasi Rendah?

TEMPO.CO , Jakarta - Wabah campak tengah membuat khawatir warga Amerika Serikat, apalagi dengan sudah ada laporan kematian seorang anak. Wabah merebak daerah Selatan, yakni di negara bagian Texas dan New Mexico.

Sejauh ini, CDC sudah melaporkan 165 kasus campak sepanjang 2025, 93 persen di antaranya dikaitkan dengan wabah campak. Virus campak juga merebak di negara bagian California, Alaska, Georgia, Kentucky, New Jersey, Kota New York, Rhode Island, selain di Texas dan New Mexico, menurut laporan pada 27 Februari 2025.