Wah, Lipstik Dokter Kang Mo-yeon Diburu di Cina

TEMPO.CO, Beijing - Sosok aktris Korea, Song Hye-kyo, kini semakin populer di kalangan perempuan muda Cina. Setelah kiprahnya sebagai dokter Kang Mo-yeon dalam drama Korea Decendant of The Sun, Song tidak cuma berhasil memikat hati penonton, tapi juga memasarkan lipstik dan produk kecantikan asal Korea Selatan.



"Saya ingin terlihat seperti Song Hye-kyo di Decendant of The Sun," kata Zhang Yang, gadis yang memburu salah satu lipstik Song yang dipakai dalam drama tersebut. Seperti dilansir situs Asian Times, beberapa alat make-up Song yang muncul di beberapa adegan menjadi buruan para gadis muda di Cina.



Sebuah pusat perbelanjaan di Beijing, Wangfujing Shoping Street, sampai menyediakan televisi besar berisi adegan Song ketika berdandan. Di televisi itu, pengunjung seolah diajak berinteraksi dengan mengikuti tutorial make-up dengan Song sebagai peraga. Pihak mal juga menyediakan beberapa merek kosmetik di depan televisi itu. Salah satunya lipstik merek Amore Pacific.



Dilansir situs Iqiyi.com, peran Song sebagai dokter Kang Mo-yeon yang terlibat kisah romantis dengan anggota pasukan elite Korea, Kapten Yoo Si-jin, menjadi tayangan streaming yang paling banyak dicari perempuan 18-26 tahun di Cina.



Cina merupakan salah satu pembeli terbesar produk kecantikan dari Korea Selatan. Pada 2015, Cina menghabiskan US$ 999,5 juta untuk belanja produk kecantikan Korea Selatan, diikuti Hong Kong dengan US$ 606,4 juta, Amerika Serikat US$ 207,3 juta, dan Jepang US$ 113,7 juta. Dengan angka itu, sepertinya tidak mengherankan bila Korea Selatan semakin gencar mempromosikan produk drama unggulannya.



