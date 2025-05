Wanita di Balik Topi Cantik Kate Middleton

TEMPO.CO, Jakarta - Senang melihat topi-topi cantik yang dikenakan Duchess of Cambridge Kate Middleton di berbagai acara? Topi-topi tersebut makin melengkapi penampilan anggun istri Pangeran William yang selalu berbusana elegan dan indah. Kini Kate Middleton menjadi salah satu ikon mode di dunia.



Bila membicarakan topi-topi cantik sang Duchess, jangan lupakan nama Jane Taylor, wanita yang berada di balik asesoris kepala elegan tersebut. Taylor adalah perancang topi kepercayaan keluarga Kerajaan Inggris.



Selain Middleton, penggemar karya Taylor adalah Sophie Countess of Wessex (istri Pangeran Edward), Zara Tindall (anak Putri Anne dan cucu Ratu Elizabeth II), Putri Eugenie (anak Pangeran Andrew), dan Lady Louise Windsor (anak Pangeran Edward).



Pelanggan setia lainnya adalah Putri Mary dari Denmark (istri putra mahkota Pangeran Frederik), Putri Mette-Marit dari Norwegia (istri putra mahkota Pangeran Haakon), dan Grand Duchess Maria Teresa (istri penguasa Kerajaan Luksemburg, Grand Duke Henri).



Selain para putri, ratu, dan calon ratu di Eropa, topi-topi Taylor juga digemari para pesohor seperti Beyonce, Rita Ora, Michelle Dockery, dan model super Kate Moss. Dalam wawancara dengan majalah Hello, Taylor mengakui bahwa para bangsawan tersebut telah melambungkan namanya dan meningkatkan bisnisnya.



Hasil karya wanita berusia 34 tahun itu mulai menjadi primadona kala acara peringatan 60 tahun Ratu Elizabeth berkuasa pada 2012. Saat itu, Middleton mengenakan topi merah jambu muda bermanik-manik. Middleton juga mengenakan topi rancangan Taylor pada acara pembaptisan anak sulungnya, Pangeran George, pada 2013 dan pembaptisan anak keduanya, Putri Charlotte, pada 2015.



"Apa yang bisa saya katakan hanyalah sungguh menyenangkan bisa bekerja sama dengan sang Duchess. Ia adalah duta yang luar biasa buat fashion Inggris," tutur Taylor.



Taylor menyiapkan desain khusus untuk Middleton dan tak akan digunakan untuk orang lain dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Taylor juga bangga Sophie Wessex terlihat sangat pantas mengenakan topi-topinya. "Ia memang cantik dan pantas mengenakan apa saja. Ia memberi saya kebebasan dalam berkreasi," ujar Taylor.



Taylor mengaku pada awalnya ia sempat merasa sangat gugup ketika mulai dipercaya menangani topi-topi para anggota keluarga kerajaan karena merasa khawatir hasil karyanya tidak pantas atau mengecewakan. Kini, ia bisa melihat sendiri bahwa karya-karyanya langsung diburu para wanita setelah foto-foto Kate Middleton atau keluarga kerajaan lain yang mengenakan topi Taylor beredar.



PIPIT



