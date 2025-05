TEMPO.CO, Jakarta -Film petualangan cinta Christian Grey, 5o Shades of Grey saat ini tengah menjadi buruan penonton. Bahkan Grey berhasil menjadi karakter yang digilai wanita di dalam film ini.



Seorang wanita di Meksiko menjadi korban kegilaan Grey. Dilansir Dailymail, Selasa 24 Februari 2015, wanita berusia 33 tahun tersebut ditangkap polisi karena ia "melayani diri sendiri" saat menonton 50 Shades of Grey di bioskop di Sinaloa, Meksiko, dua hari setelah film tersebut dirilis.



Wanita yang belum menikah itu dilaporkan penonton lain, saat penonton yang duduk di sebelahnya merasa terganggu dengan ulahnya. Wanita tersebut melakukan sesuatu yang jorok di atas bangkunya yang berada di urutan 12.



Polisi tiba di bioskop, tak lama setelah penonton lain melapor via telepon. Wanita tersebut langsung digiring keluar bioskop dengan tangan di borgol. Polisi menangkapnya dengan dugaan telah melakukan perbuatan yang tak senonoh.



Fifty Shades of Grey adalah sebuah novel tahun 2011 karangan penulis Inggris, E. L. James. Novel ini sebagian besar berlatar tempat di Seattle dan merupakan seri pertama dari trilogi Fifty Shades yang mengisahkan tentang hubungan percintaan antara seorang mahasiswi dan pekerja paruh-waktu bernama Anastasia Steele dengan seorang pebisnis muda bernama Christian Grey.



RINA ATMASARI | DAILYMAI