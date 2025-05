TEMPO.CO, London – Ada nama-nama julukan yang mungkin lebih banyak dirahasiakan. Tapi, sejumlah wanita buka-bukaan mengenai nama-nama yang mereka gunakan sebagai panggilan kesayangan untuk alat vital kekasih mereka.



Buka-bukaan ini dimulai oleh seorang pengguna Mumsnet (website berbasis di London yang digunakan para orang tua sebagai forum diskusi) dengan username Singleandfabulous yang meminta rekan-rekannya untuk memberitahukan nama apa saja yang mereka pakai untuk alat vital milik kekasih mereka.



“Saya tak bisa memutuskan apakah saya menyukai dick atau cock, karena terkesan kuno atau porno. Bocah Tua adalah nama yang lucu,” tulis Singleandfabulous.



Pertanyaan tersebut mengundang sejumlah respons termasuk yang mengaku menggunakan nama Sexicle.



Ada juga wanita yang memberikan nama Alan. Seseorang yang memakai username SallyVating mengatakan dirinya pernah tiga kali berpacaran dan ia memberikan nama kesayangan yang berbeda untuk alat vital setiap pasangannya, yaitu Percy, Algernon, dan George.



Sementara itu, seorang wanita dengan username Boogers menyebut dirinya biasa memberikan nama Little (kecil) dan menggabungkannya dengan nama pacarnya. “Misalnya, jika namanya Paul, alat vitalnya diberi nama Little Paul (Paul Kecil),” katanya.



Ada juga wanita yang mengaku tak hanya memberikan nama julukan untuk alat vital kekasihnya, tapi juga untuk alat vitalnya sendiri.



“Saya memanggilnya Garfield seperti tokoh nama kucing dalam kartun,” katanya. “Sebab, saya memberi nama alat vital saya Kitty. Saya juga biasa menggunakan celana dalam Hello Kitty saat masih pacaran dengannya.”



THE SUN | A. RIJAL