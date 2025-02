Warung Legendaris Lontong Cap Go Meh Ny Liem di Kota Solo, Hanya Buka 10 Hari Pasca Imlek

TEMPO.CO , Solo - Selepas Imlek, masyarakat Tionghoa pun bersiap menyambut Cap Go Meh, tradisi penutup yang dirayakan pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Cina itu. Dalam momentum tersebut, ada hidangan khas yang biasanya tersaji, salah satunya lontong cap go meh .

Sekilas, sajian lontong cap go meh mirip dengan lontong opor yang merupakan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasanya juga menjadi menu andalan saat syawalan atau satu minggu setelah Lebaran. Lontong cap go meh biasanya disajikan dengan sambal goreng labu siam, opor ayam, sayur lodeh, dan telur pindang.

Di kota Solo, Jawa Tengah, ada satu warung kuliner legendaris yang menyajikan menu lontong cap go meh yakni lontong Cap Go Meh Ny Liem. Lokasinya berada di Jalan Sabang Nomor 2, Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo. Uniknya, warung tersebut hanya buka setahun sekali selepas perayaan Imlek hingga Cap Go Meh tiba. Meski begitu, setiap kali buka warung itu tak pernah sepi dari pembeli.