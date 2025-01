Waspada Sarapan Sereal, Risiko Diabetes Mengintai Si Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Sebaiknya Anda periksa label bahan saat Anda memilih sereal sarapan untuk anak - anak Anda. Karena Anda bisa meningkatkan risiko terkena diabetes dan penyakit jantung pada mereka.



Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Koalisi Kebijakan Obesitas (OPC), yang menganalisis kadar gula rata-rata 20 sereal yang populer di seluruh dunia, menemukan bahwa kebanyakan sereal sarapan pagi mengandung sekitar lima sendok teh gula (hampir 20 gr gula) per 100 gr.



Bahkan salah satu merk sereal terkenal di US dianggap sebagai salah satu sarapan sereal yang tidak sehat untuk anak-anak karena mengandung sekitar 40 gr gula per 100 gr serta 465 mg sodium.



"Banyak sereal sarapan mengandung kadar gula tinggi. Namun produsen menggunakan berbagai macam ungkapan kreatif pada label sereal untuk memberikan konsumen kesan bahwa sereal adalah pilihan bergizi untuk sarapan pagi," kata eksekutif OPC Jane Martin (corr) seperti dikutip dalam laporan tersebut.



"Banyak orang tua akan merasa ngeri mengetahui bahwa untuk setiap tiga seteguk sereal, satu adalah gula, sementara semangkuk kecil mengandung sodium sebanyak dua kali lipat dari sekeranjang keripik kecil."



Meskipun demikian, tetap tidak semua sereal demikian, beberapa merupakan pilihan sehat dan aman seperti Corn Flakes, yang mengandung 8 gr gula per 100 gr porsi.



Sebagai aturan umum yang perlu Anda ketahui, makanan yang mengandung lebih dari 15 gr gula per 100 gr umumnya dianggap kadar gula dan garamnya tinggi, sementara makanan dengan kadar 400 mg sodium per 100 gr dianggap tinggi kandungan garamnya.



Dalam sebuah wawancara dengan Cape Talk awal tahun ini yang berkonsultasi dengan ahli gizi, Judith Johnson, orang tua disarankan untuk memperhatikan kolom rincian per 100 gr saat membandingkan sereal untuk bahan dan nilai nutrisinya.



Orang tua juga harus memperhatikan bahwa biasanya bahan yang tercantum dalam urutan teratas adalah yang memiliki kadar paling tinggi. Jadi, jika gula muncul di dekat bagian atas dari daftar bahan sereal kesayangan anak Anda, bisa dibilang kadar gulanya relatif tinggi.