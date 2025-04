Wisata Kapal Pesiar Semakin Diminati Masyarakat

Para penumpang Star Voyager bisa akan mendapatkan pengalaman eksplorasi budaya dan relaksasi yang seimbang selama pelayaran ke Singapura, yang merupakan destinasi favorit bagi para wisatawan Indonesia. Pada saat kedatangan di Singapore Cruise Center, para tamu akan menikmati kemudahan dalam mengakses HarbourFront Centre dan VivoCity, yang menawarkan berbagai macam pilihan hidangan, belanja, dan transportasi publik, yang dekat dengan stasiun MRT dan berbagai tempat hiburan di Singapura. Para tamu juga dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata yang terkemuka antara lain Merlion Park, Gardens by the Bay, dan distrik yang ikonik seperti Chinatown, Little India, dan Kampong Glam. Bagi Anda yang ingin mencari barang mewah, anda dapat mengunjungi Orchard Road dengan berbagai toko barang mewah yang beraneka ragam.



Destinasi lain yang tidak kalah menarik adalah kota bersejarah Melaka, Malaysia dimana kapal pesiar akan berlabuh selama 12 jam sehingga para tamu bisa menghabiskan 12 jam tersebut di Malaysia. Pada saat kedatangan, para tamu akan menumpang perahu yang melalui Melaka River yang indah menuju terminal kedatangan. Dari situ, para tamu bisa berjalan kaki ke jantung Melaka, yang merupakan UNESCO World Heritage Site, yang terkenal dengan bangunan merah khas kolonial seperti Dutch Square dan Jonker Street yang menawarkan berbagai pilihan belanja, hidangan, dan hiburan. Para tamu juga akan memiliki waktu yang cukup untuk berkunjung ke Kuala Lumpur yang berjarak hanya beberapa jam saja.