Wismilak Tantang Anak Muda Adu Kreatif di Acara Passionville

TEMPO.CO, Surabaya - Wismilak kembali menggelar program PassionVille 2016 untuk menggali passion anak-anak muda kreatif di Indonesia. Program yang sudah memasuki tahun keempat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selain ada kegiatan art performance, exhibition, mentoring tentang passion, ada kompetisi #projectpassion. “Tema yang kami angkat adalah Submit Your Idea, Spread Your Passion. Jadi, kami menantang anak muda Indonesia untuk berkompetisi menuangkan passion-nya,” kata Project Leader PassionVille 2016, Edric Chandra, di resor Kaliandra Pasuruan, Sabtu, 17 September 2016.



Menurut Edric, #projectpassion ini dapat diikuti oleh perorangan maupun regu dan harus mencerminkan passion peserta melalui ide kreatif yang orisinal, terutama yang membawa social impact bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, proposal project itu harus didaftarkan ke laman www.passionville.id mulai 24 September-31 Oktober 2016. “Pemenang dan proposal terpilih akan mendapatkan pendanaan dari PassionVille untuk direalisasi,” tuturnya.



Bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi, akan mendapatkan mentoring session dari pengusaha dan pelaku industri kreatif sukses, seperti Yoris Sebastian dan seniman kreatif Indonesia Erix Soekamti. Selanjutnya, peserta akan menjalani karantina dalam sesi kelas kreatif dan passion, bahkan akan mendapatkan pelatihan dari para ahli di bidang kreatif. “Hal ini dilakukan untuk mempertajam passion attitude peserta sebelum mempresentasikan kepada dewan juri,” kata dia.



Dewan juri pun akan memilih pemenang utamanya, yang nantinya akan mendapatkan pendanaan dan experience grant. Tujuannya, supaya mereka bisa memperoleh pengalaman berharga bagi keahlian mereka. “Bentuknya bisa mentoring atau mengikuti workshop dan exhibition yang menunjang project mereka,” kata dia.



Edric menambahkan, dalam rangka mendukung kompetisi #projectpassion ini, pihaknya menggelar kick off di resor Kaliandra Pasuruan sejak 16-17 September 2016. Sekitar 50 agent of passion dari beberapa kota mengikuti acara tersebut, seperti dari Kota Surabaya, Malang, Yogya, Solo, dan Semarang.



Dalam acara tersebut, mereka mendapatkan mentoring dari Yoris Sebastian untuk mengembangkan passion mereka masing-masing. Acara tersebut akan ditutup dengan mini-concert yang sudah disediakan oleh pihak Wismilak.



