TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Wang Deshun pernah mengguncang China Fashion Week di Beijing pada Maret tahun lalu. Wang berjalan lebih baik daripada model muda yang berbagi catwalk dengannya. Dengan bertelanjang dada, Wang Deshun tampil membawakan celana rancangan desainer Cina, Sheguang Hu.



Badannya tegap, jenggotnya putih, dan rambut putih panjang dibiarkan tergerai. Wang Deshun menjadi pusat perhatian peragaan busana tersebut. Dia juga terlihat sangat percaya diri dan menikmati perannya.



Dikutip dari Shanghaiist, Wang Deshun juga pernah berakting dalam beberapa film. Beberapa di antaranya The Forbidden Kingdom, Warriors of Heaven and Earth, Detective Dee: Mystery of the Phantom Flame, dan 20 Once Again.



Pria 79 tahun ini menjadi sosok inspiratif bagi aktris Wulan Guritno. Dia mengunggah foto Wang dalam akun Instagram-nya, Kamis, 11 Agustus 2016. Bagi Wulan Guritno, sosok sang aktor menjadi contoh bahwa usia bukan alasan untuk berhenti belajar dan mengejar prestasi.



“Wang Deshun (China) baru mulai belajar bahasa Inggris usia 44 tahun, usia 49 tahun mulai belajar drama ke Beijing, di usia 50 tahun belajar fitness, dan di usia 65 tahun Wang Deshun belajar naik kuda. Di usia 70 tahun, Wang Deshun menjadi body builder dan belajar naik speda motor. Baru di usia 79 tahun, Wang Deshun menjadi model. Pada tanggal 25 Maret 2015, penampilan Wang Deshun di panggung fashion show menyedot perhatian media massa. Sejak saat itulah Wang Deshun menjadi sangat terkenal."



"Kisah perjuangan Wang Deshun kembali membuktikan bahwa usia bukan alasan untuk berhenti belajar, berprestasi, atau mengejar impian. Sikap adalah segalanya. Sikap kita terhadap hidup ini akan menentukan masa depan dan prestasi. TIDAK ADA KATA TELAT DALAM APAPUN KALAU ADA KEMAUAN,” tulis Wulan Guritno kepada satu setengah juta pengikutnya di Instagram.



Sebanyak 2.560 pengguna Instagram menyukai posting-an Wulan Guritno tentang Wang Deshun. “Lovely… sangat menginspirasi… tidak ada kata terlambat..” tulis akun @damayanti.irma. “Ruaaaarrr biasa… patut ditiru nih,” tulis akun @arumdniera.



NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Wanita Terlihat Lebih Tua, Mungkin Ini Penyebabnya

Daftar Alat Make Up yang Aman Dipinjamkan dan Dilarang

Wanita Sering Menghindari Tatapan Pria Idaman, Kenapa ya?